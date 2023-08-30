Haber: Elif Hayvalı

En son göz doktoruna ne zaman gittiniz? Gözünüzle ilgili şikayetleri ne zaman dikkate aldınız? Peki, vücudun genel sağlığının korunmasında gözlerin rolünü ne kadar farkındasınız?

Sağlığın, gözlerden başladığını vurgulayan Avrasya Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım, en büyük hastalıkların belirtilerininde gözlerde ortaya çıktığını ifade etti. Gözlerde meydana gelen rahatsızlıkların günlük hayatı büyük oranda etkilediğine dikkat çeken Yıldırım göz sağlığına dair ipuçları verdi.

Telefon ve bilgisayar ekranlarına dikkat

Uzun süre telefon ve bilgisayar ekranına bakmak gözleri doğrudan bozmasa da gözlerde kuruluk ve yorgunluğa yol açıyor. Bunun sebebi ise bu ekranlara bakarken gözlerimizi normalde olduğundan daha az kırpmamızdır. Göz sağlığını korumak adına bilgisayar ve telefon ekranına bakarken 20 dakikada bir 20 saniye süreyle dinlendirmeniz önemlidir.

Gözlerinizin de sağlıklı beslenmeye ihtiyacı vardır

Göz sağlığımız için olmazsa olmaz besinler vardır. Havuç, havuç suyu, mango, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık bu besinler arasında yer alıyor. Ayrıca sağlıklı beslenerek kilonuzu vücut endeksinize göre dengeli tutmalısınız. Çünkü fazla kilo birçok göz rahatsızlığına davetiye çıkarıyor. Bu hastalıkların başında yaşa bağlı makula dejenerasyonudur (SMD) ve karatarak geliyor.

Yılda bir kez mutlaka göz muayenesi yaptırın

Her ne kadar toplum olarak göz sağlığına yeteri kadar önemverme konusunda sınıfta kalsak da mutlaka doktora gitmekte fayda vardır. Yakını veya uzağı sorunsuz görüyor olmak, göz sağlığı konusunda herhangi bir probleme sahip olmadığınızı göstermez. Yılda bir kez yapılacak olan göz muayenesi, hipermetropi, miyopi gibi hastalıkların, kayma gibi kas fonksiyonları gibi problemlerin erken tanısına ve sistemik birçok hastalığın önceden tespit edilmesine olanak verir.

Gözlerinizdeki değişiklikleri dikkate alın

Gözler, hastalıklar ve sağlık problemleriyle ilgili birçok belirti gösterir. Eğer bu belirtiler, ciddiye alınmaz ise sanılandan çok daha büyük sorunlara neden olabilir. Gözünüzde yaşadığınız bir kızarıklık veya kaşıntı bile bu süreci başlatabilir. Kızarıklık/kaşıntı gibi sorunlarla karşılaşılması durumunda öncelikle soğuk su pansumanı yapmalıdır. Eğer varsa suni gözyaşı takviyesiyle gözün ihtiyaç duyduğu nemi sağlamalıdır. Buna rağmen belirtiler geçmiyor ve artıyorsaihmal etmeden doktora başvurulmalıdır.

Güneş gözlüğü sandığınızdan daha önemli

Sertifikalı güneş gözlükleri sizi güneşin zararlı ultraviyole ve kızılötesi ışınlarından korurken gözleriniz için bir kalkan görevi görür. Bu sebeple gözlük seçerken ekstra dikkatli olmalı ve modaya göre değil gözünüze göre güneş gözlüğü seçimi yapmalısınız. Özellikle de gözlüklerin EN 1836 standardına uygun olduğuna dikkat etmelisiniz.

Sigara, göz sağlığınızı da bozuyor

Sigaranın genel sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri saymakla bitmiyor. Göz sağlığı üzerinde de çok ciddi sağlık problemlerine neden olan sigara özellikle de yaşa bağlı ortaya çıkan sarı nokta dejenerasyonunda en önemli risk faktörüdür. Bunun yanı sıra damar sertliğine sebep olan sigara damarları tıkayarak görme kaybına bile yol açıyor.

Tarihi geçmiş makyaj malzemelerini asla kullanmayın

Göz sağlığı için zararlı olan bakteriler, özellikle de tarihi geçmiş makyaj malzemelerinde kolayca çoğalarak gözlerde enfeksiyona yol açabilirler. Eğer kullanılan bir ürün yüzünden gözlerde enfeksiyon meydana gelir vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Ayrıca bakterilerin kolayla bulaşma riskini göz önüne alarak makyaj malzemenizi ortak kullanmayın, mağazalardaki tester ürünlerini denemeyin.