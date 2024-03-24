Türk Milleti; tarih boyunca kurduğu toplu hayır kurumları, vakıflar, kervansaraylar, aşevleri, hastaneler ve yetimhanelerle hayırseverlikte örnek bir millettir.

İlim ve sağlık hizmetleri, fakir kızlara çeyiz alınması, fakir çocukların sünnet ettirilmesi, hamallar için yollara “Mola Taşları” dikilmesi, bakımsız hayvan ve kuşlara yem temini, işçilerin ve hizmetlilerin çalıştıkları yerlerde yaptıkları zararın ödenmesi için vakıflar kurulması gibi hiçbir milletin tarihinde görülmeyen örnekler geçmişimizi aydınlatan, geleceğimize ışık tutan hayırseverlik örnekleridir.

Günümüzde “Verem Savaş Derneği”, “Kızılay” ve “Yeşilay Derneği”, “Çocuk Esirgeme”, “Kanser Araştırma” kurumları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi hayır kurumu ve vakıflarla milletimiz bu aydınlık geçmişe varis olmuştur.

Sağlıkla ilgili Sivil Kitle Örgütlerimiz ve Vakıflarımız görevlerini en güzel şekilde yerine getirmektedir.

Sağlıkla ilgili bazı sivil kuruluşlarımız şunlardır:

Türk Tabipleri Birliği

Türk Diş Hekimleri Birliği

Türk Eczacılar Birliği

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu

Sağlıkla ilgili bazı Derneklerimiz ise:

Kızılay Derneği (Türk Kızılayı)

Yeşilay Cemiyeti (Derneği)

UNICEF Türkiye Milli Komitesi

Uluslararası Çocuk Merkezi

Türk Psikologlar Derneği

Türk Hemşireler Derneği

Türkiye İlaç Sanayii Derneği

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği

Sağlık Gönüllüleri Türkiye Derneği

Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği

Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği

Acil Ambulans Hekimleri Derneği

Sağlıkla ilgili Vakıflar da şunlardır:

Türkiye Sağlık Vakfı

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı

TOHUM Otizim Vakfı

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı

Türk Kalp Vakfı

Cumhuriyet döneminde sağlıkla ilgili çalışmalarımızdan bazıları şunlardır:

Cumhuriyet dönemi "Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı" 1946 tarihindeki Yüksek Sağlık Şurası’nca onaylanmıştır.

Milli Sağlık Planı’nda köy ve köylülerimizi sağlık teşkilatına kavuşturmak ilkesi çerçevesinde, her 40 köy için 10 yataklı bir sağlık merkezi kurularak tedavi edici hekimlikle koruyucu sağlık hizmetlerinin birlikte verilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1952 yılında Ana Çocuk Sağlığı Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

1953’ te bir Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi tesis olunmuştur.

1961 yılında 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun çıkarılmıştır.

1965’te 554 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun çıkarılmış ve "Geniş bölgede tek yönlü hizmet" ilkesinin alternatifi olan "dar bölgede çok yönlü hizmet" anlayışına geçilmiştir.

1969 yılında 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Genel Sağlık Sigortasının kurulması tekrar öngörülmüştür.

1978’de Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun çıkarılmış ve kamu personeli olan doktorların muayenehane açması yasaklanmıştır.

1980 yılında Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile bu kanun yürürlükten kaldırılmış ve tekrar muayenehane serbestliği getirilmiştir.

1990 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, sağlık sektörü ile ilgili bir temel plan hazırlatılmış, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen bu "Sağlık Sektörü Master Plan Etüt Çalışması" bir anlamda sağlık reformlarının ele alındığı bir sürecin başlangıcını oluşturmuştur.

1992 ve 1993’de Birinci ve İkinci Ulusal Sağlık Kongreleri yapılarak, sağlık reformunun teorik çalışmalarına hız verilmiştir.

1992 yılında 3816 sayılı kanunla sosyal güvenlik kapsamında olmayan düşük gelirli vatandaşlar için yeşil kart uygulaması başlatılmıştır. Böylece sağlık hizmetlerine erişim konusunda ekonomik gücü zayıf insanların, sınırlı da olsa, sağlık sigortacılığı içine alınması sağlanmıştır.

2003-2008 yılları sağlıkta önemli değişikliklerin olduğu bir dönem olmuştur.

2008'den bu yana son yıllarda Sağlık Bakanlığında yapılan başarılı çalışmalar hepimizin malumları…

Evet…

Ecdadımızın, başka hiçbir millette görülmeyen ilim, sağlık, hayır hizmetleri; İslamiyet’in insana hizmet esprisinden kaynaklanmaktadır.

İslamiyet’te insan, “Yaratılmışların en şereflisi, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir.”

Diğer varlıklar içerisinde yeri bu kadar şerefli olan insana hizmet de o derece şereflidir.

İslamiyet’te insanın güçlü kılınması ve insana verilen önemin esprisi budur.

Ayet, hadis ve geleneklerimizde insan sağlığına verilen önem tekrar- tekrar belirtilmiştir.

“İnsanın kendi eli ile kendini tehlikeye atması” ciddî olarak yasaklanmıştır.

“Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet gelmeden önce boş zamanın, yaşlılık gelmeden önce gençliğin, fakir düşmeden önce servetin kıymetinin bilinmesi”, İslamiyet’te sağlıklı ve dengeli yaşamanın ölçüsüdür.

İslamiyet’te sağlık ve boş zamana dikkat çekilmiştir.

Peygamberimiz:

“Bulaşıcı hastalık bulunan beldeye girilmemesini ve buradan çıkılmamasını” tavsiye etmiştir.

Başka bir hadiste:

“Bulaşıcı hastalık olan cüzamdan, aslandan kaçar gibi kaçmamız” telkin edilmiştir.

“Sağlık kurallarına uyarak” güçlü bulunan müminin “Sağlık kurallarına uymadığı için” güçsüz düşen müminden daha hayırlı olacağı Peygamberimiz tarafından belirtilmiştir.

Sultan Süleyman’ın:

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” beyti bir atasözü halinde nesilden-nesle intikal edip gelmiştir.

Dünyada yaklaşık 1 milyarın üzerinde insan; enerjilerini sömüren, iş güçlerini azaltan, geleceğe yönelik plan yapmalarını sınırlayan açlık, fakirlik, hastalık çarkına tutsak’tır.

Gelişmiş ülkelerde yaşama süresi 72 sene iken gelişmekte olan ülkelerde 55, Afrika ve Güney Asya’da ise 50 senedir.

Bebek ölüm oranı gelişmiş ülkelerde binde sadece 10-20 iken, gelişmekte olan ülkelerde 1000′de 100 ila 200′den fazladır.

1-5 yaş arası çocuk ölüm oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 1 iken, gelişmekte olan ülkelerde 20′ yi, Güney Afrika’da yüzde 30′ u bulmaktadır.

Az gelişmiş ülkelerde sefaletin içinde doğan her bin çocuktan 200′ü ilk yıl, 100 kadarı 5 yaşına ulaşmadan ölmekte, sadece 500′ü 40 yaşına ulaşabilmektedir.

İslamiyet’in hedeflerinden biri; yeterli beslenme, maddi imkanı olmayanların, maddi durumu iyi olanlarca desteklenmesi, sevinçlerin, kederlerin paylaşıldığı bir huzurlu toplum oluşturulmasıdır.

İslamiyet’in bütün emir ve yasaklarında; fakirin, düşkünün, hastanın, suç ve suçlunun bulunmadığı mükemmel bir cemiyet oluşturulması esprisi vardır.

Vücudun bir parçasında rahatsızlık bulunan insan o uzvun rahatsızlığını nasıl hissederse; aç, açık, hasta insanların bulunduğu Müslüman toplum da; bu açlık, hastalık ve kederin acısını derinden hissetmeli, bütün sosyal imkanlar o yarayı sarmak için seferber edilmelidir.

Pek çok hayır kurumlarımız yüce dinimiz ve geleneklerimizde yer alan “ilim”,“sağlık” ve “hayır” hizmetleri esprisinden kaynaklanmaktadır.

İslamiyet’te ve geleneklerimizde sağlığa verilen önem, tarihten akıp gelen bu kurumlarımızla yaşatılmaktadır.

Sağlıkla ilgili vakıf ve dernek çalışanlarına binlerce teşekkürler….

Hoşça kalınız.