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Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Önemli Bir Değerini Kaybetti

Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Meriç son yolculuğuna uğurlandı

09 Ekim 2021 Cumartesi 13:19
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Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Önemli Bir Değerini Kaybetti

İSTANBUL- Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde Prof. Dr. Mehmet Meriç’in vefatı dolayısıyla düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Hastaneyi ve ekibini her zaman başarılarıyla gururlandıran, tıp camiasında adıyla güven veren örnek doktor Prof. Dr. Mehmet Meriç, saygıyla ve rahmetle son yolculuğuna uğurlandı. Hastanenin yönetim kurulu üyeleri, doktorları, sağlık çalışanları bir araya geldi. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, merhumun yakın çalışma arkadaşları Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Esat Akıncı, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Habib Çil konuşma gerçekleştirdiler.

Merhum Prof. Dr. Mehmet Meriç adına İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Aziz Sancar Amfisi’nde düzenlenecek ikinci törenin ardından, Bahçeşehir Camii’nde öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Hoşdere Mezarlığı’nda defin gerçekleşti..

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mehmet MeriçZeytinburnu Avrasya HastanesiKardiyoloji Bölüm BaşkanıRahmetSabırHüseyin Urlu
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