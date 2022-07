Zeytinburnu Avrasya Hastanesi 23.Yılını Gerçekleştirdiği Dijital Törenle Canlı Yayında Kutladı

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamız her hafta tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta ise, Avrasya Hospital 23. Kuruluş yılının kutlamasına yer vereceğiz. Birbirinden değerli kadrosu ve yeni teknolojisi ile her geçen gün hastalara umut olan Avrasya Hastanesi’nin bende bu yılını kutlarım. Daha nice yıllara birlikte geçirmek dileğiyle. İyi ki yolum sizinle kesişmiş ve her hafta sizinle bu güzel sayfayı hazırlıyorum. Hepiniz iyi ki varsınız.