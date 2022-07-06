Zeytinburnu Avrasya Hastanesi 23.Yılını Gerçekleştirdiği Dijital Törenle Canlı Yayında Kutladı

Avrasya Hospital 23. Kuruluş yılını hala etkileri devam eden pandemiyi de göz önüne alarak çalışanları ve online platformlarda kutladı.

Hastanenin yönetim kurulu üyeleri, doktorları, hemşireleri, sağlık çalışanlarının katılım sağladığı dijital programda İdari Amir Gönül Dilek’in yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından günün anlam ve önemine değinilen video gösterimi ve kürsü konuşmaları başladı. Kürsüde Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Tüm doktorlar Adına İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşegül Navdar ve Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ümran Karahan Bal yer aldı. Günün anlamı önemli ve heyecanı paylaşıldı. Konuşmalarda duygu dolu anlar yaşandı ve uzun yıllar geçen zaman içerisindeki anılar, başarılar yad edilirken, gelecek yıllarda da bu başarının ve kaliteli hizmetlerin toplum sağlığıyla her zaman buluşacağı dile getirildi.

Açılış konuşmasını yapan moderatör Gönül Dilek; “Türkiye’nin ilk ruhsatlandırılmış hastane içerisinde onkoloji merkezini kuran bu yönden ayrıcalıklı özellikleri olan hastanemiz kanser tedavilerinde Türkiye’de öncü bir hastane oldu. Multidisiplner yaklaşımlarla onkoloji konseylerinde yapılan fikir birliğiyle tüm hastalara kişiye özel tedavilerle yaklaşıldı. Kadın sağlığı, anne sağlığı, erkek sağlığı için gerekecek her donanım titizlikle kuruldu. Sayısız bebekler dünyaya gözünü sağlıkla açarken ilk ağlama sesi burada yankılandı, ilk soluğu Avrasya’da içine çektiler dileriz hep gülsünler ve topluma faydalı insanlar olsunlar. Olmadılar da değil 23 yıl önce burada doğup büyüyüp hemşire avukat mimar olanlar var hatta sayısız kalp hastaları ikinci bahar dedi nefes alamaz halde gelmişken burada yeniden hayata tutundular.

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız ödüllere layık görüldük. Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kurslar açarak katılımcılara yaşlı ve hasta bakıcılığı kursu gibi, Avrasya çalışanlarına işaret dili kursu gibi sertifikalar verdik. Hastanemizde doğan çocuklarımızla çocuk şenliklerinde bir araya geldik. Yıllar sonra bile doğdukları ilk anda olduğu gibi yine yanınızdayız dedik. Hastane çalışanlarını kıdem ödülleriyle taçlandırdık.

Zeytinburnu Avrasya hastanesi 17.yılına gelmişken 2016 yılında Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi’nin açılmasıyla grup hastane olma yolunda daha da emin adımlarla ilerledi.

Hastanemiz Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasında yerini aldı. Tam 2 kez 2 yıl üst üste bu başarımızı sürdürdük. Kadın erkek çocuk tüm toplumun sağlığı için hastanemize gelen gelmeyen herkese canlı yayınlarla önemli katkılar sağladık. Onlara hastalıklar ve bu hastalıklara karşı tedbir almaları konusunda önemli mesajlar verdik, erken teşhis dedik. Sayısız seminerde etkinliklerde sağlık sponsorluklarımız oldu. Eğitim hayatına ve öğrencilere önemli çalışmalarla gerek kurumlarımızda gerek okullarına giderek destek verdik, yanlarında olduk.23 yıl önceki haliyle kalmadı hastanemiz yenilendi değişti, mimarisiyle oldukça şık bir hale geldi. Bu yenilikleri cihaz donanımlarımıza gösterdiğimiz son teknolojilerle de sürdürdük. Tedavilerde en çok başarıyı sağlayacağımız cihaz alımları ve birim kurulumlarına devam ettik. TSE tarafından yapılan ISO denetimlerinde sürdürülebilir kalitemizi bu yılda tescil ettik. Anjiyo laboratuvarı, patoloji laboratuvarı, girişimsel radyoloji ve daha sayamadığımız onca birim derken son olarak nükleer tıp merkezimizi kurduk, burada pet CT’yi hastalarla çok yakında buluşturuyoruz..

Hasta ve yakının çalışanının memnuniyetini ön planda tutan ülkemize ve dünyaya böylesi kaliteli sağlık hizmet kapılarını açan değerli Yön. Krl. Başk. Op. Dr. Hüseyin Urlu başta olmak üzere tüm Urlu Ailesi’ne de bu şifa kapısı ve istihdam kapısı için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sayın Demirel Geldi Aklıma…”

Açılış konuşmasının ardından konuşan Avrasya Hastaneler Grubu Yön.Krl Başkanı Op.Dr.Hüseyin Urlu; “Öncelikle tüm hastalarımıza hasta yakınlarımıza çünkü bizi buralara getiren onlar bize duydukları güvenle buralara getirdi başta onlar olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma ekip arkadaşlarıma burada hizmeti geçen dostlara arkadaşlara bizi buralara getirdikleri için teşekkür ediyorum. Demirel ilk geldiğinde buranın açılışını yaparken, ‘Ben buraya Hüseyin Urlu ve arkadaşlarına sizin için teşekkür etmeye geldim’ diyordu halkımıza seslenerek. Gerçekten bizde halkımıza verdiğimiz hizmetlerle bugünlere geldik. Çeyrek asıra yakın bir zaman tabi inşaatı da düşündüğümüzde çeyrek asırı da geçiyor. Önemli bir olay böyle bir hastane kurmak hayal etmek içinde huzurlu uyumlu çalışan doktor, hemşire arkadaşlarla teknik arkadaşlarla ve personellerle birlikte bu işleri götürebilmek çok çok önemliydi. Biz bunları şükür sizlerin de sayesinde başarabildik. Bu maya tuttu bundan sonrada bu ekibin yoluna en iyi şekilde devam edeceğine inanıyorum. Hiçbir zaman maddiyat ön planda olsun diye bir hevesimiz olmadı ama hizmetimizin kalitesi hep zirvede olsun en üstte olsun diye mücadele verdik ve eğitimlerimizi hiç aksatmadık bu alanda çünkü bizim için çok önemliydi. Hastalarda bize şunu söylüyordu yeri geliyordu parası yoktu ama şerefiniz olur diyordu. Bütün sağlık camiasında çalışan tüm hekim ve diğer hemşireler teknik ekipler önce amacı insanların sağlığına kavuşturabilmek.

Bunun içinde biz parolamızı ‘Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir’ dedik. Ama her şey arkasından geldi. Geleni de yine biz döndük halkımıza faydalı hizmetler olarak. Bu işleri yatırım olarak yaptık ve burada devam ediyoruz. Ama bu iyilik çok sayıda hastane kurmak anlamına gelmiyor, kurduğumuz hastanelerde en iyi hizmeti verebilmek ve çaresiz hastaları burada şifa bulmuş olarak gönderebilmek onlara çare bulabilmek ben onun için tüm arkadaşların bu konuda gerekenleri yaptı ve bize de yol gösterdi. Ben onun için ne kadar teşekkür etsem azdır. Hep birlikte inşallah nice yıllara birlikte işimizi severek hastalara faydalı olarak yürümeye devam ederiz. Teşekkür ederim” şeklinde konuşarak alkışlarla uğurlandı.

“Hastalarla Ve Avrasya Çalışanlarıyla Büyük Bir Aileyiz”

Ardından Başhekimlik konuşmasını yapan Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, “Herkese merhabalar sizlerle bugün Avrasya hastanesinin 23.vyılını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Hastanemizde insan sağlığı için her türlü hizmet kapıları açık halde ve gerek ülkemizde gerekse yurtdışından oldukça tercih edilir bir durumdayız. Bundan çok mutluyuz. Avrasya Hastanesi’nin Başhekimlik görevini yapmış olmaktan mutluluk duyuyorum ve böyle bir ekiple bir arada olmanın vermiş olduğu keyifle işimizi yapıyoruz. Hastalarla ve Avrasya çalışanlarıyla büyük bir aileyiz. Birlikte uzun yıllara 23. Yılımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“Hastalarımızla Bir Aile Bağımız Oldu”

Tüm doktorlar adına konuşmasını yapan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşegül Navdar, “Avrasya hastanesinin 23. Kuruluş yıldönümü programında burada sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Uzun yıllar burada görev yaptım, eminim herkes benimle aynı fikirdedir burada güzel dostluklar arkadaşlıklar edindik, hastalarımızla bir aile bağımız oldu. Bizi anlamlandıran güçlendiren bizi birbirimize kazandıran şeyde yıllardı. O yüzden hem hastalarımız hem de çalışma arkadaşlarımızla daha nice yıllarımıza. İçerisinde keyif, huzur ve mutlulukla görev aldığım Avrasya Hastanesi’nin 23.yılı hepimize kutlu olsun” dedi.

“Her Geçen Gün Büyüdük, Geliştik, Yenilendik”

Programda tüm hemşire ve çalışanlar adına konuşan Hemşirelik Hizm. Mdr. Yard. Ümran Karahan Bal, “Öncelikle şu an salonumuzda bulunan ve dijital yayınımızdan bizleri izleyerek bu özel günümüzde bizlerle birlikte olan herkese saygı ve selamlarımı iletiyor hoş geldiniz diyorum. Evet, bugün Avrasya Hastanesi Zeytinburnu şubemizin 23. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. 23 yıl önce yola çıkan hastanemiz, her geçen gün büyüdü, gelişti, yenilendi, teknolojiyi de yakından takip ederek, her zaman özveriyle çalışan sağlık ekibiyle birlikte çok sayıda hastayı sağlığına kavuşturdu. Ben de 23 yıldır bu kurumun bir çalışanı olarak buna tanık oldum. Hastanemizin bundan sonra da sunacağı sağlık hizmetleri ile insanlığa yararlı olmaya devam etmesini diliyor, 23. yılımızı kutluyor, hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından pasta kesimi yapıldı. Avrasya Hastanesi’nin kuruluşunun 23.yılı kutlu olsun. Hastanelerimizde daha nice yıllar sizlerle sağlık ve umut dolu günlerde hep birlikte buluşmak dileğiyle…

ELİF HAYVALI