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Zamanı durduracak kolajen ipler 

Kendi geliştirdiği kolajen ip uygulamasıyla dünyada bir ilke imza atan estetisyen Dilay Şahin “Uluslararası sağlık ve güzellik sektöründe kabul gören bu uygulamayı geliştiren bir Türk kadın girişimci olmak gurur verici” dedi. 

17 Haziran 2021 Perşembe 11:06
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Zamanı durduracak kolajen ipler 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Vücudumuz için önemli bir protein olan kolajen, cilt ve kas hücrelerinde bulunur. Kolajenin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Vücutta 25 yaşından sonra kolajen üretimi yavaşlar. Bu yavaşlamayı geciktiren kolajen ip uygulama protokolü ise ilk kez bir Türk kadın estetisyen tarafından geliştirildi. 

DS Cosmetics kurucusu olan Dilay Şahin, yaklaşık iki yıldır titizlikle üzerinde çalıştığı kolajen ip uygulama protokolünü dünyaya tanıttı. Geliştirdiği yöntemle dünyada bir ilke imza atan başarılı estetisyen, patenti kendisine ait olan yöntemle cilt yaşlanmasının gecikmesine yardımcı oluyor. DS V-Line kolajen ip uygulama protokolü, kısa sürede dünyanın dört bir yanından da yoğun ilgi gördü. 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanan ABD, Belçika, Almanya, Dubai ve İran gibi daha pek çok ülkedeki klinik, güzellik merkezi ve hastanelerden yoğun talep gören ürünü geliştiren Dilay Şahin “Özel geliştirilmiş ip protokolü ile cildin kolajen seviyesini dengeleyerek ve cilt bariyerini güçlendirmesini destekleyerek kırışıklıkların açılmasını sağlayıp ve oluşumunu engellemeye destek oluyoruz. Yöntemle gençleşerek adeta zamanı durduruyorsunuz. Bu protokol de dünyada ilk kez bizim tarafımızdan uygulanıyor. Araştırma ve üniversite hastaneleri de yöntemi kullanmak için bizimle görüşüyor ve çok yakında uygulamaya başlayacaklar” diye konuştu. 

Tamamen ağrısız ve konforlu bir işlem olan DS V-Line kolajen ip uygulamasını 25 yaş üstü herkes yaptırabiliyor. Uygulama ciltteki yavaşlayan kolajen seviyesini düzenliyor. DS V-Line kolajen ip protokolü, cilt yaşına cilt tipine uygun seans aralıklarıyla tekrarlanıyor. Böylelikle kaybettiğimiz kolajen dengesi yeniden kazandırılabiliyor. Etkisi cilt yaşı ve tipine göre 3 ila 8 ay arasında farklılık gösteriyor. 

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Zamanı Durduracak Kolajen IplerDinçer Karacalar
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