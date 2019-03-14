Yüzümle Mutluyum Derneği Sınırları Aştı

NEZAHAT GÖÇMEN

İSTANBUL

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle İngiltere’ nin Londra şehrinde 12 – 14 Mart tarihleri arası düzenlenen etkinliğe kurucu başkan Emre Erdal dernek adına katılım sağladı. Yüz anomalili bireylerin farkındalığı için 2018 Kasım ayında kurulan ve Dünya’ da ilk olma özelliği taşıyan, 27 derneğin üye olduğu Face Equality International ağ toplantısında üye ülkelerin temsilcileri ilk kez bir araya geldi.

Toplantıda söz alan Yüzümle Mutluyum Derneği kurucu başkanı Emre Erdal dernek olarak uluslararası faaliyetleri önemsediklerini, daha önce İspanya’ ya yaptıkları ziyaretle başlattıkları uluslararası ağ kurma çalışmalarının devam edeceğini belirterek benzer sorunları yaşayan insanların sorunlarının çözümü ve dünya çapında farkındalık sağlanması için ülkelerarası iş birliğinin önemine dikkat çekti ve ülkelerin bir araya gelerek ortak projelerle ses getirecek çalışmalara imza atmasının gerekliliğini vurguladı.

Buluşmaya katılım sağlayan ülkeler tarafından kısa sürede fark yaratan çalışmalarıyla ilgi odağı olan Yüzümle Mutluyum Derneği benzer sorunlar yaşayan diğer ülkeler için rol model olarak gösterildi. Üç gün süren toplantılarda yüz anomalili bireylerin farkındalığı ve hak savunuculuğu için küresel çapta eylem planı hazırlandı, karşılıklı deneyim aktarımı yapılarak gelecek dönemde yapılacak ortak çalışmalar kararlaştırıldı.