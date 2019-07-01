Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99209
ALTIN
254.164
DOLAR
5.6881
STERLİN
7.1576
EURO
6.4448
Zülfü Livaneli l Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeydi
Zülfü Livaneli l Harbiye Açıkhava...
Emre Belözoğlu bugün imzalıyor
Emre Belözoğlu bugün imzalıyor
Dünyaca ünlü metal grubu İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü metal grubu İstanbul'a...
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açmaz’
‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YILLAR SONRA İLK DEFA SIRT ÜSTÜ YATABİLDİ…

61 yaşındaki Abdulkarim A. Alnqshbndi yıllardır mücadele ettiği Diyafragma Yüksekliğine bağlı solunum sıkıntısından Türk cerrahlar sayesinde kurtuldu. Oksijen desteği almadan nefes alamayan hasta yıllardır yemek yemekte zorlandığını ve hiç sırt üstü yatamadığını belirtti.

YILLAR SONRA İLK DEFA SIRT ÜSTÜ YATABİLDİ…

61 yaşındaki Abdulkarim A. Alnqshbndi yıllardır mücadele ettiği Diyafragma Yüksekliğine bağlı solunum sıkıntısından Türk cerrahlar sayesinde kurtuldu. Oksijen desteği almadan nefes alamayan hasta yıllardır yemek yemekte zorlandığını ve hiç sırt üstü yatamadığını belirtti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:18
5 Okunma
YILLAR SONRA İLK DEFA SIRT ÜSTÜ YATABİLDİ…

HABER: DİNÇER KARACALAR

61 yaşındaki Abdulkarim A. Alnqshbndi yıllardır mücadele ettiği Diyafragma Yüksekliğine bağlı solunum sıkıntısından Türk cerrahlar sayesinde kurtuldu. Oksijen desteği almadan nefes alamayan hasta yıllardır yemek yemekte zorlandığını ve hiç sırt üstü yatamadığını belirtti. İstanbul’da Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından tedavisi gerçekleştirilen hastaya önce medikal tedavi ve solunum terapisi uygulanarak ameliyata uygun hale getirildi. Ameliyattan sonra ise oksijen desteği olmadan rahat nefes almanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen hasta,” Çok uzun yıllardır bu hastalıkla mücadele ettim. Sağlıklı nefes almayı neredeyse unuttum diyebilirim. Yemek yemeye korkuyordum çünkü yemekten sonra şikayetlerim daha da artıyordu. Çok uzun yıllardır sırt üstü hiç yatamadım. Irak’ta bu şekilde yaşayacağımı, bunun tedavisinin olmadığını ve zamanla bu duruma alışmam gerektiğini söylediler. Yakın bir akrabamın Türk doktorlar ameliyatla hayatını kurtarmıştı. Bu olaydan sonra ben de Türkiye’de tedavi olmaya karar verdim. Önce Allah sonra da Özkan Bey ve ekibi sayesinde sağlığıma kavuştum. Ameliyattan sonra sırt üstü yatmaya başladım. Uzun zamandır hiç bu kadar rahat uyuduğumu hatırlamıyorum. Keyifle yemek yemeyi unutmuştum tekrar bunu yaşayabilmek çok güzel. En önemlisi de oksijen desteği olmadan nefes alabilmek harika bir duygu. Doktoruma ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

 

Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık.

Diyafragma yüksekliği rahatsızlığı ile ilgili bilgi veren ve hastayı değerlendiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Diyafragma en önemli solunum kaslarımızdan olup karın boşluğunu göğüs boşluğundan ayıran yassı geniş kas yapısına verilen isimdir. Diyafragma yüksekliği (Evantrasyonu) diyafram kasının tümünün veya bir kısmının, kaburgaya bağlı olduğu kısımları ve organ bağlantıları bozulmamak kaydı ile kalıcı olarak yükselmesidir. Diyafragma yüksekliği ya da diyafragma siniri felci olan hastalarda nefes darlığı başlıca belirti olarak karşımıza çıkar. Diyafragma yüksekliği olan hastalarda, diyafragmanın hareketsizliği nedeniyle fonksiyonu azalmış ya da kaybolmuştur. Dolayısı ile akciğer ve toraks duvarının uyum bozukluğu nedeni ile solunumda önemli değişiklikler olur ya da solunum bozulur. Parodoksal solunum dediğimiz durum oluşur yani her iki göğüs kafesi ayrı ayrı hareket etmeye başlar. Bu da nefes darlığını arttıran faktörler arasındadır. Bazı hastalarda da hipoksemi denilen kanda oksijen azalması görülebilir. Hipoksemiyi düzeltmek için gelişen refleks hiperventilasyon yani kanın normal gaz seviyesini korumak için gerekli olan normal hava giriş- çıkışının normal düzeyin üzerinde gerçekleşmesi durumunda ise solunumsal alkaloza neden olur. Normal kişilerin aksine diyafragması yükselen hastalarda, yatar pozisyonda abdominal yani karın organlarının göğüs kafesine doğru yer değiştirmesi, akciğer hacimlerinde daha da azalmaya yol açacağından bazı hastalarda ileri derecede solunumsal bozukluk görülebilir. Özellikle sol diyafragma yüksekliği olan hastalarda karın ağrısı, şişkinlik, mide ekşimesi, kusma, geğirme, bulantı, kabızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler gelişebilir. Bu şikayetler karakteristik olarak pozisyon değişiklikleri ile şiddetlenir. Orta ve ileri düzeyde diyafragma yüksekliği (evantrasyonu) olan hastaların muayenesinde, etkilenen tarafta göğüs kafesinin alt kısmında çöküklük oluşması, karında ise çökme tespit edilebilir. Eğilmekle veya yatar pozisyonda şiddetli ve ilerleyici nefes darlığı oluşması diyafragma yüksekliği için tanı koyduran en önemi nedendir. Hastalar sonunda sürekli dik pozisyonda çalışmak ve oturur pozisyonda uyumak zorunda kalmaktadır. Abdulkarim bey de böyle bir hastaydı. İleri derecede solumun güçlüğü ile bize ulaştı. Sırt üstü hiç yatamıyordu. Uzun süre hareketsiz kaldığı için tüm vücut kasları zayıflamıştı. Geldiğinde durumu ameliyata uygun değildi bu yüzden yaklaşık bir hafta medikal tedavi ve solunum fizyoterapisi uyguladık. Bu sayede ameliyata uygun hale getirdik. Minimal invaziv yöntemle diyafram plikasyonu tekniği planlamıştık ancak batın organları mide ve kalın bağırsaklar diyafragmaya ileri derecede yapışık olduğu için plikasyon yapılamadı. Diyafragmayı karın organlarından serbestleştirdik. Diyafragma rezeksiyonu yaptık ve diyafragma yerine suni greft koyarak normal pozisyonuna getirdik.  Diyafragmanın normal pozisyonuna getirilmesi sonrası akciğerdeki baskı ortadan kalktı ve efor kapasitesi arttı.  Böylece nefes darlığı ortadan kalktı. Yemek yiyip rahatlıkla sırt üstü yatmaya başladı.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
SağlıkSolunumKaburgaTürk CerrahlarDoktorHastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açmaz’
‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açmaz’
ESTETİK KAYGILAR GÜZELLEŞME TALEPLERİNİ ARTIRIYOR
ESTETİK KAYGILAR GÜZELLEŞME TALEPLERİNİ ARTIRIYOR
Otantik Güzellik Hareketi Başlıyor
Otantik Güzellik Hareketi Başlıyor
“Aşırı terleme basit bir sorun değil ancak çözümü var”
“Aşırı terleme basit bir sorun değil ancak çözümü var”
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Yoksulluk kanser nedeni
Yoksulluk kanser nedeni
Çocukları kafasına darbe alacağı sporlardan koruyun
Çocukları kafasına darbe alacağı sporlardan koruyun
“Dünya nüfusu hızla zehirleniyor”
“Dünya nüfusu hızla zehirleniyor”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans