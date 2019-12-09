Yılın Sağlık Kuruluşu: Avrasya Hospital

SUMRU AYDIN

Ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan alan Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu “Sağlık deyince akan sular duruyor. Bir zamanlar bizim ülkemizde sağlık için hep yurt dışına gidilirdi. Artık yurt dışından ülkemize geliniyor. Bunun arkasında meçhul kahramanlar var. Burada ödül alan bu insanların, yurt dışından gelen insanların da katkısı var. Evet 24 saat hizmet veren bir kurumuz. Her saniyesi, her anı o kadar önemli ki... Bu nedenle bunda emeği olan 1000'e yakın çalışanımızın alın terlerine, emeklerine çok teşekkür ediyorum. Bizleri tercih eden, bizlere güvenen hastalarımıza da. Onların adına bu ödülü almış oluyorum. 'Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir' sloganı bizleri buraya kadar taşıdı. İnşallah bizden sonra da devam eder diye düşünüyorum." dedi.