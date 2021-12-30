Yılbaşında yemeği fazla kaçıranlara ertesi gün tavsiyesi

İZMİR - Diyetisyen Dilay Temel, pandemi gölgesinde geçecek yılbaşı akşamında zengin bir sofranın tadını çıkarıp, sınırsız yiyip içerek yeni yılı karşılamayı planlayanlara ertesi gün için 'pişmanlık diyeti' önerdi. Ölçüyü kaçırmanın telafisi olduğunu belirten Temel, "Önemli olan ertesi gün nasıl davranılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmektir. Alınan enerjinin vücutta yağa dönüşmesi için 24 saat süreye ihtiyacı vardır. Bu nedenle yeni yılın ilk günü beslenmemize dikkat ederek bir önceki akşam aldığımız kalorilerin kilo olarak geri dönmesine engel olabiliriz" dedi.

İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilay Temel, yılbaşı gecesi yiyip içmede ölçüyü kaçıracaklara 'üzülmeyin' mesajı vererek, kaçan ölçüyü nasıl dengeleyebileceklerini anlattı. Yeni yıla girmenin yeni umutlar, yeni hayaller demek olduğunu, bu özel günde herkesin biraz da olsa yemesine içmesine dikkat etmeden kaçamak yapmak isteyebileceğini söyledi. Sadece özel değil, herhangi bir gün ya da günlerde yapılacak kaçamakların telafi edilebileceğini belirten Temel şöyle konuştu:



"Bol yemeli içmeli bir gecenin ardından hemen paniğe kapılıp yemek yemeği tamamıyla azaltmanın size daha cazip geleceğini tahmin edebiliyorum. 'Daha az yersem daha çok kilo veririm" düşüncesinden kesinlikle uzaklaşın. Çok düşük kalorili diyetler yaparak, aç kalarak ve bazı besin gruplarını beslenme düzeninden tamamen çıkararak besin alımını azaltmak vücudunuzdaki yağları yakmaktansa daha uzun süre tutmanıza neden olabilir. Enerji gereksiniminize uygun, protein, karbonhidrat ve yağ oranları dengeli diyetinize yeni yılın ilk günü kaldığınız yerden devam edin. Uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde kahvaltınızı yapmaya ve yeni yılın ilk günü dengeli bir beslenme programı oluşturmaya özen gösterin. Önemli olan ertesi gün nasıl davranılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmektir. Alınan enerjinin vücutta yağa dönüşmesi için 24 saat süreye ihtiyacı vardır. Bu nedenle yeni yılın ilk günü beslenmemize dikkat ederek bir önceki akşam aldığımız kalorilerin kilo olarak geri dönmesine engel olabiliriz."



GÜNE SU İÇEREK BAŞLAYIN

Diyetisyen Temel, yeni yılın ilk gününe bir bardak su içerek başlanması gerektiğini söyledi. Uyanır uyanmaz içilen suyun önceki akşam tüketilen yüksek yağlı, şekerli gıdalar sonrası vücutta oluşan toksinleri temizlemeye yardımcı olacağını söyleyen Temel, "Günde normalde 8-12 bardak su tüketilmesi gerekirken bu ölçüyü 12-18 bardağa çıkarmalısınız" önerisinde bulundu. Diyetisyen Temel, Pişmanlık Diyeti ile ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Geç uyansanız da kahvaltıyı atlamayın; yağlı ve tuzlu yiyeceklerden oluşan ağır bir kahvaltıdan kaçının. Bol yeşillik, 1 dilim az yağlı peynir ve 1 adet yumurtadan oluşan sade bir kahvaltı veya yoğurt, yulaf ve meyveden oluşan hafif bir kahvaltı ile güne başlayabilirsiniz. Gün içinde daha az yağ ve karbonhidrat içeren besinler tüketmeye özen göstermelisiniz. Öğle ve akşam yemeğinde antioksidan ve lif içeriği yüksek sebze ağırlıklı öğünler planlanmalısınız. Ara öğünler C vitamininden zengin meyveler ile yapılırsa yorgunluk ve halsizlik şikâyetlerimizin azalması daha kısa sürede sağlanacaktır. Bu meyveler kivi, portakal, mandalina, greyfurt, nar olabilir. Daha fazla yediğinizde dengelemenin bir diğer yolu egzersiz ile harcanan kalorinin arttırılmasıdır. Bu nedenle tempolu yürüyüşten zumbaya kadar kaslarınızı harekete geçirip kalp atış hızınızı arttıran etkinlikler yapmanız gerekmektedir. Günlük hayatınıza ekleyeceğiniz küçük egzersizler ile yeni yılın ilk günlerinde dengeye ulaşmanız kolaylaşacaktır."