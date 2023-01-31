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Yeryüzü Doktorları katarakt hastalığına "Aç Gözlerini" kampanyasıyla dikkati çekecek

Yeryüzü Doktorları Derneği, sağlık imkanlarının yetersiz kaldığı ülkelerde katarakt hastalığına ve görme kayıplarına dikkati çekmek amacıyla "Aç Gözlerini" kampanyasını başlattı.

31 Ocak 2023 Salı 15:38
Yeryüzü Doktorları katarakt hastalığına "Aç Gözlerini" kampanyasıyla dikkati çekecek

İSTANBUL - Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları 2006'dan bu yana göz rahatsızlıklarının, özellikle kataraktın sık görüldüğü ülkelerde göz sağlığı projeleri gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda Afganistan, Bangladeş, Çeçenistan, Kamerun, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lübnan, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda ve Yemen'de sağlık hizmeti sunan dernek, bugüne dek 224 bin 815 göz muayenesi, 30 bin 851 göz ameliyatı gerçekleştirdi, 62 bin 175 gözlük dağıttı.

Açıklamada kampanyaya dair görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, tek ameliyatla tedavi edilebilecek göz hastalıklarının ekonomik imkansızlıklar, fiziki altyapı ve iş gücü kapasitesinin yetersiz olduğu bölgelerde çoğunlukla görme yetisi kayıplarıyla sonuçlandığını belirtti.

Güney, bugüne kadar halktan aldıkları destekler sayesinde binlerce kişinin gözlerinin açılmasına vesile olduklarını aktararak, "Bu yıl da bizleri bekleyen, gözlerinin açılmasını ümit eden ihtiyaç sahipleri için Aç Gözlerini adlı bir kampanya başlattık. Sizler de daha fazla insanın göz sağlığı hizmetlerine ulaşabilmesi ve sevdiklerini yeniden görebilmesi için kampanyamıza destek olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeryüzü DoktorlarıKatarakt Hastalığı
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