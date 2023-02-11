Yeryüzü Doktorları deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunuyor

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları ekipleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından harekete geçti.

Doktorlardan oluşan ekip muayene ve tedavi hizmeti veriyor

İlk ekipleriyle Kahramanmaraş'a temel ihtiyaç kitleri ulaştıran dernek; dahiliye uzmanı, genel cerrah, pediatri uzmanı, hemşire ve eczacının bulunduğu 8 kişiden oluşan ekibi ile Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'nda AFAD koordinasyonundaki çadır kentte sağlık istasyonu kurdu. Ekip kurulan 4 sağlık çadırında depremden etkilenenlere muayene ve tedavi hizmeti veriyor.

Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda belirlenen ilaç ve sarf malzemesi ile bölgeye gıda, bebek bezi, bebek maması ve battaniye gibi temel ihtiyaçların sevkini gerçekleştiriliyor.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için Hatay'da faaliyet yürüten dernek, aralarında acil tıp uzmanı, pediatri uzmanı, genel cerrah, jinekolog, hemşire ve eczacıların yer aldığı 13 kişilik ekibi ile enkazdan kurtulanlara sağlık hizmeti sunuyor. Ekipler Dörtyol ve Reyhanlı'da hastanelerde hizmet verirken Antakya'da ise depremzedelere bölgedeki çadır kentte kurulan sağlık istasyonunda ulaşıyor.

Ayrıca gönüllü ekiplerin yanında ihtiyaç doğrultusunda belirlenen 106 farklı ilacı bölgeye gönderen Yeryüzü Doktorları; bebek maması, devam sütü, battaniye gibi temel malzemelerle afetzedelere destek oluyor. Dernek, kırsal kesimde de dağıtımlar yaparak temel ihtiyaç malzemelerini insanlara ulaştırıyor.

9 ekip ile depremden etkilenen 5 ilde hizmet veriyor

Yeryüzü Doktorları, Kahramanmaraş ve Hatay'ın yanı sıra depremden etkilenen Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'te de depremzedelerin yanında oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Ozan Mutlu, devletin ve STK'lerin çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, dernek olarak bölgede afetten etkilenenlere temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Afet bölgelerine yoğun şekilde ilaç sevkiyatının sürdüğünü aktaran Mutlu, "Bunun yanında gönüllü sağlık ekiplerimizin koordinasyonu ile bölgedeki depremzedelere hem sağlık çadırlarında hem de mobil ekiplerimizle sağlık hizmeti veriyoruz. Toplamda 9 ekibimizle deprem bölgesinde çalışmalarımız hala devam ediyor. Aynı zamanda deprem bölgesinde orta uzun vadede sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlamamızı yapıyoruz. Hep beraber el birliği ile mücadele ederek bunun da üstesinden gelebiliriz. Hepinizin desteğinizi ve yardımını bekliyoruz." ifadesini kullandı.