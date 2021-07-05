YAZIN CİLDİMİZ İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Cildimiz her mevsim farklılık gösterebilmektedir. Özellikle de yaz ayları güneşin cilt üzerinde etkileri olabilecek bir dönemdir. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr. H. Deniz Yardımcı okurlarımız için yazın oluşabilecek cilt hastalıklarına karşı önerilerde bulunuyor;

Yaz Aylarında Oluşan Cilt Hastalıkları

Yaz aylarında güneş ışıklarının artması, hava sıcaklıklarının yükselmesi bazı cilt hastalıklarını da beraberinde getirir.

Güneş Yanıkları: Güneşe maruz kalmanın erken yan etkileri kızarıklık, cildin su toplaması ve bronzlaşmasıdır. Güneş yanığında başta kızarıklık sonra su toplamaları, ciddi kızarmalar, son aşamada deri ülseri olur. Ek olarak ateş, titreme, bulantı, kusma olabilir. Tedavide cildi onaran, nemlendiren kremler uygulanır. Bol sıvı verilir, yanıklar iyileşinceye dek güneşten uzak durulur.

Cilt Kanserleri: Güneşe uzun süre maruz kalma, erken yaşta kırışıklıklara ve deri kanserlerinde artışa neden olur. Güneş koruyucuların düzenli ve yeterli kullanımı önemlidir.

Cilt Lekeleri: Güneşle gelen lekeler, çiller, gebelik lekeleri, solar lentigodur. Bunun yanında bazı kozmetikler, ilaçlar, bitki özsuları da kalıcı cilt lekelerine neden olabilir. Yazın parfümleri güneş gören bölgelere değil kıyafetlere kullanmak gereklidir.

Pişikler, İsilik: Ortam ısısı arttıkça ter bezlerinden daha fazla ter üretiliyor. Bu durum kıvrım yerlerinde kızarıklık, pişik ve benzeri tablolara neden olabilir. Kıvrum yerlerini iyi kurulama, hava alacak giysiler kullanmak gerekir.

Mantar Enfeksiyonları: Mantarlar yıl boyunca görülebilir. Terlemenin artması, ıslak kalma hastalık oluşumunu tetikler. Havuzlar, toplu yıkanılan yerler ayaktaki cilt ve tırnak martarları arttırır. Sudan çıkınca ıslak mayo kurusuyla değiştirilmeli, havuz kenarındaki ıslak zeminlerde ve plajda yürürken mutlaka terlik giyilmelidir.

Allerjik Reaksiyonlar: Güneş alerjileri sıklığı özellikle bahar ve yazın başında artıyor. Bunlar güneşin etkisiyle oluşan dermatitler olduğu gibi kullanılan ilaçlara bağlı güneş hassasiyeti ile de gelişebilir. Yaz aylarında böcek ısırmaları da sık oluşur. Böceklere bağlı alerjik reaksiyonlar vücut kaşıntıları gelişebilir. Böceklerden korunmada kullanılan ilaçlar da bazen ciltte alerjik reaksiyon yapabilir. Güneşle oluşan cilt hastalıkları olduğu gibi yıllar boyu güneşle tedavi edilen cilt hastalıkları da vardır. Başlıcaları: Sedef, Egzama ve Vitilgodur. Bu yüzden güneşten kararında faydalanmak gerekir. Bahsedilen önlemleri almalı, güneş koruyucu kullanımını alışkanlık haline getirmeli, sık sık duş alınmalıdır. Bunlara rağmen bir deri hastalığına yakalanma durumunda Cildiye uzmanına başvurulmalıdır.

Yaz aylarında sık görülen deri hastalıkları ve tedavi yöntemleri;

• Güneş yanıkları

• Alerjik reaksiyonlar.

• Bakteri ve mantar enfeksiyonları

• Güneş lekeleri.

• Cilt kuruluğu.

• İsilik.

Yaz aylarında sıkça yapılan hatalı alışkanlıklarsa şöyle;

Yoğun güneş ışınına maruz kalmak

Gelişigüzel güneş koruyucu kullanmak

Güneş koruyucusunu sık sık tekrarlamamak

Cildi susuz bırakmak

Cildi yeterince nemlendirmemek

Günlük cilt temizliğini ihmal etmek

Gölgede korunmamak:

Kapatıcı ve fondötenleri aşırı kullanmak

Koruyucu ürünü hatalı uygulamak:

Hızlı atıştırmalıklar tüketmek

5-10 dakikalık güneşe çıkmak yeter

Güneş cilt üzerinde D vitamini yapımını sağlayarak kemik sağlığı için önemlidir. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar bir gün içinde 5-10 dakikalık güneşe çıkmanın vitamin sentezi için yeterli olduğunu göstermiştir. Ayrıca güneşlenme sonrası oluşan bronz tenin kişiyi daha sağlıklı ve güzel gösterdiğine inanılmaktadır. Halbuki uzun süreli aşırı güneşlenme, cilt üzerinde önemli problemlere yol açmaktadır. Cildin erken yaşlanması, kuruması, cilt lekeleri, damarlanma artışı ve cilt tümörü oluşumunu kolaylaştırma en önemli problemlerdir. Bu nedenle yaz ayları boyunca yapılması gereken en önemli bakım bir güneş koruyucu ürün kullanmaktır.

Deniz suyu ve güneş cildi kurutuyor

Deniz suyu ve güneşin etkisiyle yaz mevsiminde ciltte kuruluk oluşması da sık görülen bir durumdur. Denizden çıktıktan sonra vücutta kalan tuz güneşin etkisiyle birlikte ciltte pullanmaya ve kuruluğa neden olur. Bunu önlemek için denizden çıkar çıkmaz duş alarak vücut tuzdan arındırılmalı ve nemlendirilmelidir. Birçok güneş kreminin nemlendirici özelliği de bulunmaktadır. Denizden çıktıktan sonra duş alıp güneş kremini yenilemek hem güneşten korunmaya hem de cildi nemlendirmeye yardımcıdır.

Islak mayo ve terliksiz dolaşmak mantar hastalıklarına davetiye çıkarıyor

Tatilde serinlemek için uzun süre sudan çıkmamak, vücudun nemli kalmasına bağlı olarak ortaya çıkan cilt hastalıklarına neden olabilmektedir. Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra özellikle vücuttaki kıvrım yerlerinin iyice kurulanmaması ciddi mantar hastalıklarına yol açabilmektedir. Ayrıca ortak kullanıma açık havuzlarda ve plajlardaki zeminlerden de mantar bulaşabilmektedir. Mantar hastalıklarından korunmak için; vücuttaki ayak parmak araları, kasık bölgesi ve kadınlarda meme altları gibi kıvrımlı bölgeler çok iyi kurulanmalıdır. Sudan çıktıktan sonra ıslak mayo kurusuyla değiştirilmelidir. Havuz kenarlarındaki ıslak zeminlerde ve plajda yürürken mutlaka terlik giyilmelidir.

Sinek kovucu ilaç ve spreyler alerjik etki yapabilir

Tatil yerlerinde sık görülen sinek ve böcek sokmaları çok ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir. Özellikle açık pencerelerden giren sinek ve böcekler riski arttırmaktadır. Cam ve kapılarda sineklik kullanmak, böcek sokması riskini azaltmak açısından faydalı olabilir. Cilde sürülen sinek kovucu ilaç ve spreylerin de ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu tarz ürünler kullanmadan önce doktora danışılmalıdır. Sinek ve böcek sokması sonrasında karın ağrısı, ishal, nefes darlığı, dilde şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa mutlaka en yakındaki sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir.

ELİF HAYVALI