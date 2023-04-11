Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya: Yediğiniz yemekler ruh halinizi yansıtır

Beslenme alışkanlıklarımız ruh hallerimize nasıl yansır?

Beslenme alışkanlıklarının ruh hallerine yansıdığını söyleyen Firdevs Akkaya Danışmanlık Merkezi’nin kurucusu Firdevs Akkaya, “Çoğu zaman diyet yaparken birçok şeye dikkat ederiz ama biz duygusal bozukluklarımızdan dolayı kilo alıyoruz. Çözümlenmediği için kilo vermek yerine kilo alıyoruz. Duygusal değerde yemekler duyguları yönlendiriyor. Çok tatlı yiyen anne bağlarında sorun yaşayanlardır. Dişil enerjiyi Anne temsil eder ve şekerli yiyecekler anneleri ile ruh bağını koparanlar sorunlar yaşayanlardır . Anne sevgisi ile eksik kalanlardır. Baba ile yaşanan sorun eril enerjiyi temsil eder . Bu tarz sorunları olanlar baba ile bağda kopukluk yaşar , kendini ifade edemezler ve bu duyguyu bastırmak için fazla tuzlu yemek yemektedir. Hatta üzerine bir de tuz ekerler yiyeceklerin Acı ise çocuklukta yaşadığı sorunlar, mutsuzluklar, anne babadan alamadığı sevgiyi, ruhsal problemleri yansıtmaktadır. Acı yedikçe acının tadını alamayan ve yemeye devam edenler ise çocukluk travmaları olduğunu bizi gösterir. Duygusal sorunlar yaşayan insanlar için neyi neden yediğinin farkında olması önemle dikkat çekiyor.” dedi.

Çikolata ve Türk Kahve tüketenlerin ruh halleri nasıldır?

Türk Kahvesini çok tüketen ve çikolata tüketimini fazla yapan insanların ruh hallerini analiz eden Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya, “Çikolata krizine girenler duygusal olarak ilişkide sorun yaşayanlardır. Aşkları yarım kalmış kişiler çikolatayı fazla tüketir. Hamur işi güvensizlik teşkil eder. Biz duygusal olarak kilo alıyoruz bizim duygusal yönümüzü iyileştirmemiz lazım. Duygusal beden, ruhsal dengesi ne kadar sağlıklı ise hızlı diyette karşılık alır. Rekabeti çok sevenler hızlı yemek yerler. Duygusallar yavaş yemek yer mükemmeliyetçiler sakin yavaş disiplinli yemek yerler. Çok kahve tüketen kişiler neden bu kadar çok kahve tüketiyor? Günlük beş altı bardak kahve içinler hayata karşı kendine karşı kırgınlıkları var. Hep yeniden uyanabilmek ve motivasyon için kahveye içmeye yönelirler. Bunları aşmak için destek almak gerekiyor. Şehir dışında olanlara ise online eğitimler ile bunu aşabiliyoruz.” ifadelerinde bulundu.