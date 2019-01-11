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"Yanlış dövme silme uygulamaları kalıcı hasarlara neden oluyor"

BİLİNÇSİZCE ve deneyimsiz kişiler tarafından yapılan dövme silme uygulamaları, hem kalıcı estetik sorunlarına hem de maddi kayıplara neden olabiliyor. Estetik Hekimi Dr. Serkan Öztürk, “Dövmenin çıkarılması işlemi dövmenin yapılmasından daha zor, maliyetli ve dikkatli olunması gereken bir işlemdir"dedi.

"Yanlış dövme silme uygulamaları kalıcı hasarlara neden oluyor"

BİLİNÇSİZCE ve deneyimsiz kişiler tarafından yapılan dövme silme uygulamaları, hem kalıcı estetik sorunlarına hem de maddi kayıplara neden olabiliyor. Estetik Hekimi Dr. Serkan Öztürk, “Dövmenin çıkarılması işlemi dövmenin yapılmasından daha zor, maliyetli ve dikkatli olunması gereken bir işlemdir"dedi.

11 Ocak 2019 Cuma 13:55
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"Yanlış dövme silme uygulamaları kalıcı hasarlara neden oluyor"

ANKARA - Dövmesini sildirmek isteyen kişilerin yaptıkları hataların başında dövmeyi ten rengine boyatarak kapatmaya çalışmanın olduğunu belirten G4 Güven Estetik Medikal Estetik Hekimi Dr. Serkan Öztürk,  teknik olarak birebir ten rengini tutturmanın tıbben imkânsız olduğunu söyleyerek önemli uyarılarda bulundu. 

Bu uygulama ile birlikte mevcut dövmenin çıkarılma ihtimalinin de kalmadığını ifade eden Dr. Öztürk, “Dövme çıkarmada kullanılan cihazlar, dövmede kullanılan renkli boyaları hedef olarak algılamakta ve boyanın patlatılarak o bölgeden bağışıklık hücreleri ile atılmasını sağlanmaktadır. Ten rengine boyama işleminde ise, hedef ortadan kaldırıldığı için mevcut dövmenin çıkarılması imkânsız hale gelmektedir” diye konuştu. 

‘DÖVMENİN ASİTLE YAKILMASI KALICI YANIK İZLERİNE NEDEN OLUYOR’

Dövme sildirmede kullanılan bir diğer tehlikeli uygulamanın da dövme bulunan yerin asit uygulanarak yakılması işlemi olduğunu kaydeden Dr. Serkan Öztürk, şunları söyledi:

“Asit uygulaması sonrasında normal dokularda hasar görmekte ve dövme çıksa bile uygulama alanında yanık oluşmaktadır. Bu yanık izi de dövme gibi yine kişinin tanınmasına yol açabileceğinden bu tür kamu kuruluşlarına giriş sınavlarında engel teşkil etmektedir. Dövme silme işlemi sonrasında istenmeyen durumlara yol açan uygulamalardan biri de, uygun olmayan cihaz kullanımıdır. Dövme silme tedavisi amacıyla değil de özellikle epilasyon amaçlı kullanılan lazer cihazları ile dövme silme işlemi yapılmaktadır. Bu durum sonrasında istenmeyen yanıklar ve yanık izleri oluşmaktadır.”

‘BU TEKNOLOJİ İLE HER RENK DÖVMENİN SİLİNMESİ MÜMKÜNDÜR’

Dövme silmede kullanılan cihazların ‘Q anahtarlı’ lazerler olduğunu söyleyen Dr. Serkan Öztürk, şu bilgileri verdi:

“Bu lazerler nano saniye kadar kısa sürede atış yaparak dövmenin boyasını patlatmakta, sonrasında vücuttaki makrofaj hücreleri tarafından boya atılarak dövmenin rengi açılmaktadır. Her uygulamada dövmenin renginin bir miktar açılması nedeni ile uygulama seanslar şeklinde yapılmaktadır. Dövme silme uygulamasında seans aralığı 6-8 hafta olup, seans sayısı dövmede kullanılan boyanın rengi, kalitesi ve derinliğine göre 6-10 seans arasında değişmektedir. Son yıllarda geliştirilen ‘picolaser’ teknolojisi ise, ‘Q anahtarlı’ lazerlerden farklı olarak atışını nano saniye değil piko saniye kadar kısa bir sürede yapmaktadır. Bunun sonucunda normal dokuya daha az hasar vermekte, daha kısa sürede iyileşme ve daha az sayıda seansla başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu teknoloji sayesinde sadece kırımızı ve siyah değil, her renk dövmenin silinmesi mümkündür. Pahalı bir teknoloji olması nedeni ile ülkemizde ve dünyada çok az merkezde bu tür lazerler kullanılmaktadır."

‘DÖVME YAPTIRIRKEN 1 KERE DÜŞÜNÜYORSANIZ, SİLDİRİRKEN 100 KERE DÜŞÜNÜN’

Dövme sildirmek isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktanın alanında uzman ve yetkili hekimler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Serkan Öztürk, "Kuaförlerde ya da güzellik salonlarında uygulanan dövme silme işlemi yasal değildir. Yetkisiz kişiler tarafından bilinçsizce yapılan dövme silme uygulamalarının kalıcı hasarlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Dövmenin çıkarılması işlemi dövmenin yapılmasından daha zor, daha maliyetli, daha dikkatli olunması gereken bir işlem olup, mutlaka sağlık kuruluşlarında yetkili hekimler tarafından yapılmalıdır. Dövme yaptırılan yer seçilirken 1 kere düşünülüyorsa, çıkarttırılırken seçilen yer 100 kere düşünülmelidir" ifadelerini kullandı. 

ÇOĞU KAMU KURUMU DÖVMELİ PERSONEL TERCİH ETMİYOR

Ayrıca Dr. Öztürk, "Vücudunda dövme bulunan adaylar, özel görevlerde çalışacak personelin tanınmasına ve kimlik deşifresine yol açması nedeniyle çoğu kamu kurumu tarafından tercih edilmemektedir. Bu nedenle, sağlık muayenesi aşamasına gelen ve dövmesi olan adaylar dövmelerini hızlıca sildirmek için yanlış uygulamalara başvurarak istenmeyen sonuçlarla karşılaşmaktadır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dövme SildirmeKalıcı Hasar
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