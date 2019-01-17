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WHO 2019’da sağlığı tehdit edecek 10 tehlikeyi yayınladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019 yılında küresel anlamda sağlığı etkileyecek en büyük 10 tehlikeleyi sıraladı.

WHO 2019’da sağlığı tehdit edecek 10 tehlikeyi yayınladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019 yılında küresel anlamda sağlığı etkileyecek en büyük 10 tehlikeleyi sıraladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:01
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WHO 2019’da sağlığı tehdit edecek 10 tehlikeyi yayınladı

Listeye göre, hava kirliliği, insani krizler ve aşı olmayı reddeden insanlar  2019’da küresel anlamda insan sağlığını tehlikeye düşerecek tehditler arasında yer alıyor.

WHO, her yıl hazırladığı raporda bu tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerileri sunuyor.

Örgütün 2019 raporunda, bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen ancak önlenebilir kalp ve akciğer hastalıkları listede yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 1.6 milyardan fazla insan, kuraklık, açlık ve savaşın baş gösterdiği yerlerde yaşam mücadelesi veriyor ve bu insanlar temel gereksinimlerine bile ulaşamıyor.

WHO’ya göre, 2030 – 2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi rahatsızlıklar  yılda fazladan 250 bin kişinin daha ölümüne neden olabilir.

Diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları dünya genelinde ölüm nedenlerinin ortalama yüzde 70’ini oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 yılı için insan sağlığını tehdit edecek tehlikeler şöyle:

1 ) Aşı olmaya karşı direnç

2) Küresel grip salgını

3) Hava kirliliği ve küresel ısınma

4) Bulaşıcı olmayan hastalıklar

5) Sağlıklı ve kaliteli yaşam koşullarından mahrum kalmak

6) Mikroplara karşı dayanıklılık

7) Ebola ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklar

8) Yetersiz temel sağlık hizmetleri

9) Dang (eklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalık)

10) Aids (HIV)

DHA

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Dünya Sağlık örgütü2019Sağlığı Tehdit Edecek 10 Tehlike
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