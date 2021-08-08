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'Virüs bulaştıkça süper mutanta dönüşebiliyor'

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, koronavirüs salgınında süper mutant uyarısı yaparak, “Bizlerin en büyük korkusu, virüs bulaştıkça süper mutant dediğimiz daha bulaşıcı ve agresif hale gelen bir mutasyona dönüşebiliyor. Bu henüz tespit edilmiş değil ama böyle bir ihtimal var. İnsanların buna dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

08 Ağustos 2021 Pazar 12:09
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KAYSERİ

ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, koronavirüs salgınına karşı son dönemde karşılaşılan delta mutasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. İnal, "Tabii vaka artışlarının nedeni ülkemizde delta mutasyonu yayılması. Zaten delta mutasyonun koronavirüsün ilk çıktığı andan farkı yüzde 100’den daha fazla bulaşıcı olması. Bununla beraber bulaşıcılık arttıkça vaka sayıları artıyor. Ülkemizde de şu an yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs insanlara bulaştıkça daha agresif bir hale geliyor. Yani bizler bu virüsü birbirimize bulaştırdıkça mutasyonların daha olumsuz bir şekilde karşımıza gelmesini sağlayabiliyoruz. O nedenle bizler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, diyoruz. Bu kurallara uymadığımız zaman vaka artışları karşımıza çıkabiliyor. Zaten delta varyantının en önemli özelliği bu. Çıkış yeri olan Hindistan’da büyük vakalar görüldü. Bu vakalara bağlı da bulaştıkça virüsün mutasyonu ortaya çıktı. Buradan da ülkemize ve çeşitli ülkelere yayıldı."

'SEMPTOMLAR BİRAZ DAHA FARKLI HALE GELDİ'

Dr. Ahmet İnal, delta mutasyonunda yeni semptomlarla karşılaşıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Tabii delta mutasyonunun önemli bir farkı var. Semptomlar biraz daha farklı hale geldi. Yani insanlarda baş ağrısı, grip, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi semptomlarla kendisini göstermeye başladı. Delta mutasyonunda en büyük sorunumuz, insanların kendisini grip olduğunu zannederek doktora gitmemeleri ve test yaptırmamalarından kaynaklanıyor. Buna bağlı olarak eğer kendisi hastalığı hafif bir şekilde geçiriyorsa başkalarına hastalığı bulaştırma ihtimalini artırabiliyor. Koronavirüste bizim temel prensibimiz test. Siz ne kadar çok test yaparsanız bu hastalığı yakalama oranınız yükseliyor. Ancak test sayısını az tutarsanız hastalığı yakalama oranınız da düşüyor. O nedenle koronavirüsle mücadele eden gelişmiş ülkeler test sayısını yüksek tutarak bunu çözmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim ülkemizde de test sayısı yüksek bir şekilde yapılıyor. Önemli olan insanların gidip test yaptırması. Bunu yaptırdıklarında koronavirüs tanısı daha rahat konulabiliyor" ifadelerini kullandı.

'KURALLARA UYMAZSAK VİRÜSÜ DAHA ÇOK BULAŞTIRACAĞIZ'

Süper mutant uyarısı yapan Dr. Ahmet İnal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Delta mutasyonunun bulaşıcılığı daha fazla olduğu için bu hastalık ilk çıktığında insanlara ‘evden çıkmayalım, evde kalalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım’ diyorduk. Şu anki virüs ilk çıktığı halinden daha bulaşıcı. Maalesef şu an daha bulaşıcı olan virüse karşı insanların tedbirleri bıraktığını görüyoruz. Şu an en büyük sorunlarımızdan birisi bu. Özellikle toplu yaşam alanları, düğünler, cenaze merasimleri ya da alışveriş merkezleri ve pazar yerleri bizim için büyük risk oluşturuyor. İnsanlar burada maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok uymuyorlar. Buna bağlı da bulaşlar çok fazla olabiliyor. Biz bu kurallara uymazsak virüsü daha çok bulaştıracağız. Bizlerin en büyük korkusu, virüs bulaştıkça süper mutant dediğimiz daha bulaşıcı ve agresif hale gelen bir mutasyona dönüşebiliyor. Bu henüz tespit edilmiş değil ama böyle bir ihtimal var. İnsanların buna dikkat etmesi gerekiyor."

DHA

Son Güncelleme: 08.08.2021 12:26
Anahtar Kelimeler:
VirüsSüper MutantKayseri
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