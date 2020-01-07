Verem önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır…

İSTANBUL

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Çoğunlukla erişkinlerde görülen hastalığın tedavi süreci ile bakteri sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda ortalama 2-3 haftada bulaştırıcı özelliği yok olur.

Göz Vakfı bünyesinde 06 Ocak Pazartesi günü saat:15.00 de Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası kapsamında Zeytinburnu Verem Savaş Dispanseri Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayjen Tutarın sunumu ile Bayrampaşa Göz Hastanesi konferans Salonunda seminer düzenlenmiştir. Seminer konusu toplumun verem (tüberküloz) hastalığı ve hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesidir.