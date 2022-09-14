Varis ve Damar Hastalıkları Kongresi 5 kıtadan doktoru İstanbul'da buluşturdu

İSTANBUL - Türkiye, 12-16 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Varis ve Damar Hastalıkları Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor. 5 kıtadan bin 700’den fazla doktorun katılımıyla gerçekleşen kongreyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı ve Uluslararası Fleboloji Birliği (UIP) İstanbul Dünya Kongresi Başkanı Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, “Bu kongredeki en can alıcı nokta bence bu kılcal varislerin tedavisinde CLACS denen yöntemin artık tüm dünyada yerleşmiş olması ve Türkiye’de de yapılmaya başlanmış olması” dedi.





Pandeminin etkisiyle 3 sene ara verilen Varis ve Damar Hastalıkları Kongresi’nde Türkiye’de sağlık sektöründe yapılan yenilikler ve çalışmalar 5 kıtadan bin 700’den fazla doktorun katılımıyla gerçekleşen 19’uncu Dünya Fleboloji Kongresi’nde ele alınıyor. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı ve Uluslararası Fleboloji Birliği (UIP) İstanbul Dünya Kongresi Başkanı Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt öncülüğünde gerçeklen ve UIP tarafından düzenlenen kongrede damar hastalıkları hakkında bilinmeyenler, yeni teknolojiler, varis hastalığının nedenleri, korunmanın yolları ve tedavi yöntemleri konuları ele alınıyor.





Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, kongrenin normal şartlarda 2021 yılında yapılmasının planlandığını ancak Covid nedeniyle ertelendiğini ifade ederek, “Şu anda yaptığımız kongrede bugün itibariyle kayıt sayısı bin 740 kişi. Bu özel odak bir grup olduğu için çok büyük bir sayı ve şimdiye kadar bu kongrede elde edilen en büyük sayı bu. Ülkelerin dağılımına baktığımızda dünyadan bu kongreye 5 kıtadan 56 ülkeden doktor geliyor ve katılımcılarım yüzde 75’i yabancı” dedi.





“ESKİDEN AÇIK YÖNTEMLE YAPTIĞIMIZ AMELİYATLARIN YÜZDE 90’INI KAPALI YÖNTEMLE YAPIYORUZ”





Varis ve damar hastalıklarının tedavisinde klasik cerrahi girişimlerin yerini kapalı cerrahi girişimlerin aldığını söyleyen Prof. Dr. Bozkurt, “Ben 1987 yılında Cerrahpaşa’da asistan olarak başladım. O zamandan beri bu işlerin içindeyim ve inanın bana biz eskiden açık yöntemle yaptığımız ameliyatların yüzde 90’ını kapalı yöntemle yapıyoruz. Yani açmadan damara ufak ufak deliklerden yapılan işlemler her konuda çok yaygınlaştı. Bu toplantı özellikle varis konusunda çok ağırlıklı olan bir toplantı” şeklinde konuştu.





“TEKRARLAMA ORANINI EN AZA İNDİRGEYEREK VARİSTE TEDAVİ MÜMKÜN"





Kongrede yer alan yenilikler konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Bozkurt sözlerine şu şekilde devam etti:



“Artık varis tedavisinde açık ameliyatın rolü belki yüzde 2-3 civarında kaldı. Hastaların hemen tamamını lazer, radyofrekans veya zamk yöntemiyle tedavi edebilirsiniz. Biz artık eskisi gibi açık ameliyat yapalım mı yapmayalım mı diye tartışmıyoruz, onlar bitti artık. Şimdi kapalı yaptığımız yöntemlerden hangisini yapalım diye tartışıyoruz. Görülen şu gerek lazer gerek radyofrekans gerek zamk hepsi başarılı, hepsi etkili yöntemler. Hastalar, biz bu işlemi yaptıktan 1-2 saat sonra hemen yürüyorlar, evlerine gidiyorlar. Artık Türkiye’de kalp ve damar cerrahisi uzmanları kendileri ultrasonografi ile bu hastaların tanısını koymayı öğrendi ve ona göre tedavisini yapmayı öğrendi. Bu şekilde biz hastalarımızı tekrarlama oranını en aza indirgeyerek variste tedavi edebiliyoruz."





“SONUÇLAR ÇOK İYİ, MORLUK SON DERECE AZ VE DÜZELME ÇOK HIZLI”





Bozkurt, "Bu kongrede konuşulan ikinci önemli yenilik Brezilya’da popülarize edilen CLACS denen bir yöntem. Bu tedavinin özelliği kılcal varisleri en başarılı şekilde tedavi eden yöntem olması. Burada yapılan olay şu: Lazerle halk arasında iğne tedavisi olarak bilinen skleroterapi’yi bir araya getiriyorsunuz. Özel bir soğutucu sistem var o soğutucu sistemin yardımıyla önce lazer yapıyorsunuz. Lazerle damarı biraz büzüyorsunuz ondan sonra onun içine yüzde 75 oranında aslında şeker içeren bir ilacı veriyorsunuz. Sonuçlar çok iyi, morluk son derece az ve düzelme çok hızlı. Bu kongredeki en can alıcı nokta bence bu kılcal varislerin tedavisinde CLACS denen yöntemin artık tüm dünyada yerleşmiş olması ve Türkiye’de de yapılmaya başlanmış olması.”





KONGREYİ ÇAVUŞOĞLU'NUN DESTEĞİYLE TÜRKİYE'YE GETİRDİK





Kongrenin 4 senede bir yapıldığını ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'nin 1959 yılında kurulduğunu hatırlatan Bozkurt, son olarak şu açıklamalarda bulundu:





Bir önceki toplantı Avustralya’da Melbourne’deydi, ondan önceki ise Boston’da ABD’de yapılmıştı. Biz çok büyük emeklerle, çok büyük zorluklarla Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bize 2018 yılında sağladığı büyük desteklerle bu kongreyi Türkiye’ye getirmeye başladık. Yaklaşık olarak 6 tane ayrı bilimsel salonda şu anda toplantılarımız devam ediyor. Neler yapılıyor burada? Varis ve toplar damar hastalıkları konusunda yeni olan ne varsa burada konuşuluyor. Bu kılcal varis tedavisinde en yeni gelişmelerden normal standart varis tedavisindeki gelişmelere kadar her şeyi burada konuşuyoruz, tartışıyoruz. Son derece başarılı geçiyor kongremiz.”





Tüm dünyanın yakından takip etmesi beklenen kongreye katılan isimler arasında Stephen Black (İngiltere) , Lowell Kabnick (ABD), Steve Elias (ABD), Sergio Gianesini (Italya), Oskar Bottini (Arjantin), Kurosh Parsi (Avustralya) yer alıyor.