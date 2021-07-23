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Vaka sayısında korkutan artış!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 214 bin 196 testte 9 bin 586 vaka tespit edildi. 52 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 93 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

23 Temmuz 2021 Cuma 09:12
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Vaka sayısında korkutan artış!

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 214 bin 196 testte 9 bin 586 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 93 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,08, 2'nci doz ortalaması yüzde 34,86 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 155 bin 309, 2'nci dozda 21 milyon 635 bin 725 ve 3'üncü dozda 3 milyon 696 bin 807 olmak üzere toplam 64 milyon 487 bin 841 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

'YENİ VAKA SAYILARI 2 HAFTADA 2 KATINA ÇIKTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz. Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıCovid19VakaHastaKoronavirüs
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