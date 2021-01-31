Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1473
ALTIN
434.655
DOLAR
7.3001
STERLİN
10.0247
EURO
8.8620
Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak
Koruma ve güvenlik görevlisi...
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...
Gemi satışı ilanı düzeltildi
Gemi satışı ilanı düzeltildi
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
40 adet taşınmaz kiraya verilecek
40 adet taşınmaz kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Özge Yılmaz Küspeci, karantina döneminde zorunlu olarak kapalı kalan Alzheimer hastalarının sosyalleşememesi nedeniyle rahatsızlığın  ilerlediğini söyledi.

31 Ocak 2021 Pazar 10:08
12 Okunma
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Özge Yılmaz Küspeci, karantina döneminde zorunlu olarak kapalı kalan Alzheimer hastalarının sosyalleşememesi nedeniyle rahatsızlığın  ilerlediğini söyledi. Küsbeci, "Önümüzdeki günlerde Alzheimer hastası sayısında artış olacağını düşünüyoruz. Bu hastaları, kendi hallerine bırakırsak gün içindeki uyuklamaları artar. Bu da gece uykusunun bozulmasına neden olur. Uyku düzeninin bozulması hastaların huzursuzluklarını artırıyor. Gün içerisinde hastaların meşgul edilmesi lazım" dedi.

Koronavirüs salgını, çoğu 65 yaş üstü olan Alzheimer hastasını olumsuz etkiledi. Hastaların,  hareketsiz kalmasına neden oldu,  sosyal imkanları azaldı. Bu nedenle de birçok Alzheimer hastasının, hastalık evreleri ilerledi. Pandemi sonrasında Alzheimer hastası sayısında artış olacağını söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, "Pandemide en çok etkilenen gruplardan biri de Alzheimer hastaları oldu. Hastaların sosyal aktivasyonları ve egzersizleri azaldı. Kapalı kalmak hastaları her zamankinden daha fazla etkiledi. Yakınlarının yardımını alamamak, hastalık evresini ilerletti. Koronavirüs vakalarının azalmasıyla bize gelen hasta sayısı artacak. Hafif dönemde olan hastalar orta evreye geçmeye başladı. Ayrıca koronavirüs beyinde, ciddi tahribatlara yol açabiliyor. Alzheimer görülme sıklığı maalesef bu dönemden sonra artacak" diye konuştu.

'65 YAŞINDAN İTİBAREN HER 100 KİŞİNİN 3 İLA 4'ÜNDE GÖRÜLÜYOR'

Alzheimer hastalığının görülme sıklığı ile ilgili sayısal verileri paylaşan Prof. Dr. Küsbeci, "Alzheimer hastalığı, özellikle 65 yaşından sonra daha sık gördüğümüz nörolojik bir hastalık. 65 yaşından öncesinde de Alzheimer hastalarına rastlayabiliyoruz. 65 yaşından itibaren 100 kişinin her 3 ila 4'ünde Alzheimer hastalığı görülüyor. 75 yaşında ise bu oran 10'lara 20'lere çıkıyor. 86'li 90'lı yaşlara gelindiğinde her 100 hastanın 30 ila 40'ında bu hastalığı görebiliyoruz. Başlangıç bulgusu unutkanlık oluyor. Yakın zamanı unutmak, isimleri unutmak, yeni tanıştığı kişileri unutmak ilk bulgular. Yavaş başlayan bir hastalık olduğu için erken dönemde hasta yakınlarının bu hastalığı fark etmeleri zor olabiliyor. Maalesef hastaların büyük çoğunluğunu, orta evreden sonra görmeye başlıyoruz. Hasta kaybolmaya başladığı, her zaman yaptığı yemeği yapamadığı, alışverişlerini düzgün yapamadığı, evdeki eşyalar kaybolmaya başladığı zaman hasta yakınları, hastaları hastaneye getiriyor" dedi.

'HASTAYLA ŞARKI SÖYLEYİN'

Evde kalan Alzheimer hastaları için bu dönemde gidişatı yavaşlatacak yöntemlerden bahseden Prof. Dr. Küsbeci, "Sosyal açıdan desteklenmeleri çok önemli. Bu dönemde derneklere, hasta yakınlarının komşularına, belediyelere çok iş düşüyor. Hasta yakını olmak da hasta olmak kadar zor. Hem kendilerine hem yakınlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Evde kalan hastaların egzersizlerin ve bilişsel aktivitelerin desteklenmesi gerekiyor. Bu hastaları, kendi hallerine bırakırsak gün içindeki uyuklamaları artar. Bu da gece uykusunun bozulmasına neden olur. Gün içerisinde hastaların meşgul edilmesi lazım. Tavla oynamak, okey oynamak, her ne olursa olsun. Hastanın önüne bulgurla mercimek veya nohutla ceviz koyup ikisini ayırmasını isteyin. Sudoku ve bulmaca çözmeleri önemli. Online olarak yapabilecekleri egzersizleri de var. İnternette Alzheimer yazdıklarında birçok oyun bulabilirler. Kitap okuyabilen hastalar mutlaka okumalı. Beyni en çok çalıştıran şeylerden biri sesli olarak şarkı söylemektir. Televizyonu açın, radyoyu açın, hastayla beraber şarkı söyleyin. Hasta her gün evin içinde yapabileceği fiziksel egzersizleri yapsın" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlzheimerProf.Dr. Özge Yılmaz KüspeciMedikal Park HastanesiKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru'
'2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru'
Prof.Dr. Ertuğrul: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz
Prof.Dr. Ertuğrul: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi
Prof. Dr. Özlü: Zorunlu aşıya taraftar değilim
Prof. Dr. Özlü: Zorunlu aşıya taraftar değilim
Bakan Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükseldi
Bakan Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 736'ya yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 736'ya yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 605'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 605'e yükseldi
Türk bilim insanları Kovid-19’un vücutta bıraktığı yeni bir hasarı keşfetti
Türk bilim insanları Kovid-19’un vücutta bıraktığı yeni bir hasarı keşfetti
Tüp bebek tedavisinde anne yaşına dikkat!
Tüp bebek tedavisinde anne yaşına dikkat!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma