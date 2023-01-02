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Uzmanından 'Covid-19, influenza ve RSV' uyarısı

02 Ocak 2023 Pazartesi 13:59
Uzmanından 'Covid-19, influenza ve RSV' uyarısı

İSTANBUL - Kış mevsimine geçişle birden fazla virüsün sebep olduğu solunum yolu enfeksiyonları, bu kış en çok karşılaşılan hastalıklardan oldu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, son zamanlarda solunum yollarında bir arada görülebilen Covid-19, influenza ve RSV hakkında uyarılarda bulundu.

Enfeksiyon sıklığının arttığını ve semptomların uzun sürebileceğini belirten Emsey Hospital Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, "Viral enfeksiyonlar çok yaygın durumda, muhtemelen 2023 başlarında da gündemde olacak. Zor bir dönem bizi bekliyor. Covid-19, influenza, özellikle de çocuklarda görülen RSV virüsün yayılma eğilimi oldukça yüksek" dedi.

VİRAL ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMANIN YOLLARI
 

Hastalarda aynı semptomların görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Delibalta, "Hastalar genelde aynı şikayetlerle başvuruyor. Yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları, bulantı ve halsizlik gibi şikayetlerle geliyorlar. Hastalıklar benzer semptomlar gösteriyor. Covid-19’un testi var, influenzada da test ve spesifik ilaç mevcut. Fakat RSV için rutin kullanılan antiviral ilaç maalesef yok. Bu nedenle de gerekli tedbirler alınmalı" diye konuştu.

Viral enfeksiyonların solunum yoluyla bulaştığına değinen Delibalta, "Salgından korunmak için tedbirler almakta fayda var, bunu takıntı haline getirmeyelim elbette ama gerekli hijyeni sağlamak çok önemli. Hastalıklar solunum yoluyla ya da ellerimizle ağzımıza veya burnumuza temas ettiğimizde vücudumuza giriyor. Bu sebeple el hijyenimize, hastaysak maske takmaya ve eşyaları bireysel kullanmaya özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19Influenza Ve RSVUyarı
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