Uzman Estetisyen Gözde Uslu hedefine ulaşıyor

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

İzmir’de sağlık ve güzellik alanında GözdeArya Beauty Center adıyla hizmet veren girişimci Gözde Uslu hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. İzmir’de doğan ve İzmir’de yaşayan Gözde Uslu Mavişehir’de açtığı merkeziyle müşterilerine kusursuz hizmet sağlıyor. Estetisyen Gözde Uslu, ‘’Çocukluğumdan beri arkadaşlarının kaşlarını alıp tırnaklarına oje sürerdim. İlgimi işe dönüştürdüm. Yedi yıl önce 2015 yılında güzellik uzmanlığı eğitimlerine başladım ve bu eğitimler sonrasında mesleğe adım attım.’’ dedi. Birçok yerde eğitim alan ve deneyim kazanan Gözde Uslu 4 yıldır kendine ait güzellik merkezini işletiyor. Güzellik merkezinde tırnak işlemleri, epilasyon, ipek kirpik, cilt bakımı, bölgesel zayıflama işlemleriyle hizmet veriyor.

Gözde Uslu İzmirli kadınların en çok yaptırdığı işlemler arasında tırnak ve kirpik işlemleri olduğunu belirtti. Bölgesel zayıflama yöntemlerine de yaz aylarına doğru talebin arttığını söyledi.

"Kadınlar önce epilasyon yaptırmalı’’

Gözde Uslu, ''Kadınların en büyük ihtiyacı epilasyon olmalı fakat bu işleme talep az.'' dedi.

"Bölgesel zayıflama işlemleri spor ve diyetle desteklenmeli’’

Gözde Uslu, ''Spor yaparak bölgesel zayıflama yöntemleri desteklenmeli. Bu işlemler hep ekip çalışmasıdır. Su tüketimi şart. Komple bir bakım seti gibi düşünebiliriz. Su, diyet, spor ve bölgesel yöntem bir arada yapılmalı. '' dedi.

"Doğru insanlara doğru yönlendirme yapılmalı’’

Gözde Uslu, ''Güvenilir bir kişi olmak istiyorum. Hepimiz bu işten para kazanıyoruz fakat benim ilk amacım insanları doğru yönlendirmek. Obezite olan insanlara bu işlemleri hemen önermiyorum. Doğru kişiye doğru işlem önermeliyiz. '' ifadelerini kullandı.

"Kadınlara istihdam sağlamak istiyorum’’

Gözde Uslu, ‘’Kişiler gerçekten su tüketimine uyar ve beslenme düzenini oturtursa iyi bir iletişimle güzel sonuçlar alabiliyoruz. Değişimi gözlemlediğimde tatmin oluyorum ve mutlu oluyorum. Hedeflerime gelecek olursak doğru kişilere doğru hizmeti yapmak... Usta öğreticilik belgem var. Birçok kadına ücretli veya ücretsiz iş istihdamı sağlamak istiyorum. Ben kadınları meslek öğretmek istiyorum.'' cümlelerini belirtti.