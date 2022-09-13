Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara; Okul Çağı Çocuklarında Beslenmeyle İlgili Önemli Bilgiler Verdi!

İSTANBUL- Kahvaltı çocuğunuzun güne sağlıklı bir şekilde başlayıp, enerjik bir şekilde günü tamamlamasını sağlar. Çocuklarınıza okula gitmeden önce glisemik indeksi yüksek bir kahvaltı hazırlarsanız (reçel - fazla miktarda beyaz ekmek - simit - poğaça - börek - kek - hazır meyve suları - sürülebilir çikolata- bal), 2. veya 3. derste kan şekerleri aniden düşecek ve uykuları gelecektir.

Bu yüzden çocuklarınızın kahvaltıda:

-Kaliteli protein kaynağı 1 adet yumurta,

-Bir miktar peynir,

-Mevsimindeki yeşillikler,

-Sağlıklı yağ kaynaklarından zeytin veya sevdiği kuruyemişler,

-Lif deposu tam tahıllı ekmek,

-Kalsiyum kaynağı süt,

-Taze sıkılmış meyve suyu yerine mevsiminde taze meyve tüketmesi uygun olacaktır.

Beslenme çantasında neler olmalıdır?

Sağlıklı beslenme besin çeşitliliğine dayalıdır. Bu yüzden beslenme çantasını hazırlarken sağlıklı bir öğün planı yapılmalıdır.

-Süt ve ürünleri grubu,

-Et, yumurta, kurubaklagiller ve yağlı tohumlar,

-Ekmek ve tahıllar,

-Mevsiminde taze sebzeler,

-Ara öğün olarak çikolata, kek, bisküvi gibi paketli ürünler yerine çiğ badem, ceviz, fındık gibi sert kabuklu yemişler; taze veya kuru meyveler (kayısı, hurma, incir, üzüm gibi) tüketilmesi çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimi için çok önemlidir.

Son olarak beslenme çantası hazırlarken şu önemli noktalara da değinmek istiyorum:

-Beslenme çantasında beslenme örtüsü, peçete ve su her gün getirilmelidir.

-Öğrencilerin getirdikleri besinleri tüketme durumu iyi takip edilmelidir.

-Getirilen sebze ve meyveler taze ve çok iyi bir şekilde yıkanmış olmalıdır.

-Beslenme çantası her gün çok iyi bir şekilde steril edilmeli, hijyen konusuna çok dikkat edilmelidir.

Unutmayın ki, ağaç yaşken eğilir. Şimdi vereceğiniz eğitim, çocuğunuzun hayatı boyunca sürdürebileceği beslenme modelini oluşturmasında rol modeldir.

Tüm çocuklarımıza yeni eğitim döneminde zihin açıklığı, başarı ve sağlıklı günler dilerim.

HABER: ELİF HAYVALI