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Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara; Bağırsak Onarımına Yardımcı Besinleri Anlattı!

Bağırsak sağlığınızı korumak, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirip aynı zamanda ruh halinizi de iyileştirebilir.

15 Eylül 2022 Perşembe 15:23
Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara; Bağırsak Onarımına Yardımcı Besinleri Anlattı!

İSTANBUL- Bağırsak mikrobiyotası içinde bulunan probiyotikler sayesinde sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere genel sağlığımız üzerinde direkt etkilidir. 
Aynı zamanda mutluluk hormonu olarak bildiğimiz serotoninin de bir kısmı bağırsaklarımızdan üretildiğinden psikolojik sağlığımızın mikrobiyotamızla ilgili olabileceğini ileri süren birçok araştırma da mevcuttur. 

Peki, kötü beslenme, sigara ve alkol, stres, ilaç kullanımı ve diğer çevresel faktörlerle bozulmuş bağırsak florasının onarımına yardımcı besinler şunlardır;
-Hindistan cevizi yağı orta yağ asidi içeriğiyle onarıcı etkiye sahiptir. 
-Zeytinyağı yüksek polifenol içeriğiyle bağırsak sağlığını korumaya yardımcıdır.
-Fermente sebzeler ve içecekler: turşu, lahana, pancar, salatalık, brokokoli, elma sirkesi, kwass, kombucha vb. asiditeyi artırarak patojenlerin yaşayamayacağı bir ortam meydana getirir.
-Kemik suyu, yüksek jelatin ve aminoasit içeriğiyle bağırsak duvarının onarılmasında etkilidir.
-Avokado, tatlı patates, bal kabağı, kırmızı pancar, yer elması, nar suyu, karahindiba, sarımsak, kızılcık suyu ve hindiba gibi antibakteriyel içeriği yüksek diğer besinler mikrobiyotamızın sağlıklı kalmasında elzemdir. 
-Son olarak eğer probiyotik ve prebiyotikleri besinlerle alamıyorsak dışarıdan takviye formunu kullanmanızı öneririm.

HABER: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

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