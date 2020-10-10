Uzm. Dr. Üstün: Alkol zehirlenmesinde 'karda yürüme hissi' belirtileri görüyoruz

Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Esra Irmak Üstün, kentte 6 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesine dikkat çekti. Sahte içkiden zehirlenme belirtilerini açıklayıp, bu belirtilerin görüldüğü kişilerin mutlaka hastanelere başvurması gerektiğini ifade eden Dr. Üstün, şunları söyledi:

"Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, bulanık, karlı ve çift görme meydana geliyor. Görme bozuklukları hastaların yüzde 50’sinde oluyor. Aynı zamanda dengesizlik, baş ağrısı, baş dönmesi ve ‘karda yürüme hissi’ gibi belirtiler görüyoruz. Özellikle bulanık, karlı, çift görme meydana geliyor. Daha da ilerlerse körlük oluşuyor. Dengesizlik, baş ağrısı, baş dönmesi ve karda yürüme hissi gibi belirtiler görüyoruz. Vatandaşlar genelde bu maddeyi yanlışlıkla içiyorlar. Bunu içtiğini fark edenler veya bilerek alanlar mutlaka doktora başvurmalılar. Böyle durumlarda bulguların beklenmemesi gerekiyor. Fark edildiği anda gözleme alınmasını öneriyoruz.



Metil alkolün etil alkole çok benzediğini ifade eden Uzm. Dr. Üstün, "Fakat metil alkol, etil alkolden çok daha farklı kimyasal maddelere vücudumuzda dönüşüyor. Bu alkolün vücutta toksik etkileri görülüyor. Yaklaşık 20 miligram aşıldığında bu etkileri görmeye başlıyoruz. 40 miligramın üzerine çıkıldığında ise çok ciddi toksik etkiler meydana geliyor. Metil alkol, vücutta en çok karaciğerde metabolize ediliyor, daha düşük bir oranda da böbreklerden atılıyor. Karaciğerdeki metabolizasyonu sırasında oluşan toksik madde sebebiyle vücutta karaciğerde, böbrekte, beyinde, gözde ve sinirler üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Bu toksik asitlerin ciddi zararları var. Vücutta koma hali gelişince hasta kaybediliyor" diye konuştu.



Vücutta bazı belirtilerin gelişme zamanı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Üstün, "Metil alkol aldıysak ortalama 10 veya 24 saat arasında bulgular gelişmeye başlıyor. Beraberinde etil alkol de aldıysak, belirtiler 30 saat içerisinde görülebiliyor. Metil alkol vücuda alındıktan sonra destek tedavi uygulanabilir. Toksinleri uzaklaştırmak oldukça önemli. Kan, şeker kontrolü iyi yapılıyor. Aynı zamanda etil alkol metil alkolle yarıştığı için damardan belli dozlarda etil alkol veriyoruz. Daha ileriki dönemlerde de diyaliz gibi yöntemlerle toksinlerin etkisini minimuma indirmeye çalışıyoruz" dedi.