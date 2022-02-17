UYUMDER, gençleri yeniden hayatı bağlıyor

Haber: Esat Ayata

2014.Yılında Türkiye’nin ilk ve tek Canı Yanan Bağımlı Ailelerden oluşan Derneğimiz Bir Bodrum Katta Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden aldığımız Baza Yataklarla 3.tane Odaya yerleştirdiğimiz 9.Kişilik Arınma ve Barınma Merkezi ile Başladı burada 1.Yıl Kaldıktan sonra Dönemin Valisi olan şuan Konya Valimiz Vahidettin Özkan'ın elimizden Tutarak Gölcük Mesire Alanında bulunan Belediyenin Elmalık Tesislerinde yaklaşık 4.yıla Yakın bir Süre kaldık burasıda 15.kişilik bir yerdi ama burasıda yetersiz kalmıştı. Şuan Kayseri Valisi olan Şehmuz Günaydın Valimizde yine elimizden tutarak Türkiyenin en Büyük 51.Dönüm Arazi içerisinde Rehabilitasyon yerini yaptırdı yaklaşık 2.yıldır buradayız 50.Kişilk bir kapasiteye sahibiz burada Sauna Detoks tedavisinden sonra İşkur, Atabey Halk Eğitim müdürlüğü nezaretinde 12 tane Kurs veriliyor ayrıca Tarım, hayvancılık ve bütün Spor Salonları ve Kültürel Faaliyetleri yapılıyor İl Özel İdare desteği verilerek Atölyeler yapıldı.

Ayrıca, Kendi İmkanlarımızla küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık için Ahırlar yapıldı, şuan Kurbanlık ve Adaklık hayvanlarımız Mevcuttur.

Yine kafeslerimiz var, Bıldırcın, Güvercin, Tavşan, Kaz ve Ördek, Tavuk ve Hindi Yetiştiriyoruz.

Devletin Kasasından hiç harcama yapılmadan İş adamları ve Hayırseverlerle Binamızı yaptılar Sayın İçişleri bakanımız Süleyman Soylu Proje kapsamında Mutfak Teşrifatına yardımcı oldu şimdide en büyük Sorunlarımızdan olan elektrik Sorununu Çözmek için Yine Soylu Bakanımızın, Proje Kapsamında Güneş enerjisi Panelleri yapıldı.

Şimdiye kadar 350,den fazla gencimizi ALLAHIN izniyle kurtarıldı Türkiye’nin her yerinden kardeşlerimiz var ayrıca şuan Bütün Bakanlıklardan da Belediyelerden Milletvekillerinden Müracaat edenleri gönderiyorlar 200 kişi maalesef sırada bekliyor.

Buradaki tüm Masraflarımız Kamuya yararlı dernek olmadığımız için kendimiz Bağış toplayarak ve Gençlerimizin ürettiği Malzemeleri Satarak derneğimize gelir amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Bütün Kamu Müdürlerinden Destek alıyoruz örneğin Müftülük hoca yolluyor Kuran Namaz Fıkıh İlmihal öğreniyorlar.

Gençlik Spor Yüzme, Boks, Taekwondo Vücut geliştirme Badminton masa Tenis ve Bilardo yaptırıyor.

Sağlık İl Müdürlüğü Diş ve Dahiliye Kontrollerimizi Yapıyor.

Ayrıca gönüllü 10 tane Psikolog var. Belediyelerden arada bir bakliyat desteği alıyoruz.

Maalesef çoğu STK, İl Başkanları. İş adamları, Bürokrasinin bir çoğu Şovlarını yapıp bizlere acıyıp gidiyorlar ertesi günüde gazetede boy boy ziyaretlerinden bahsediyorlar.

Burada, Sadece bir kaç Parçalanmış Aile çocuğu var onun haricinde Hacca ve umreye gidip gelen, hafız, narkotik Vali Torunu, İlayahat Dekan İş adamı İmam Çocuğu, müdür, Anestezi Uzmanı Fizyoterapist, Psikolog, Sağlık memuru Aklınıza gelmeyecek insanların çocukları var Türkiye'nin İlk ve Tek mehteran Takımımız var Vali beyin ve tüm Isparta halkımızın Düğün Açılış Festival programlarına ve İl dışı Programlara gidiyoruz. Gençlerimiz Duygu Kaymasına Yol Açmamak için, Aileleriyle uzun süre görüşmüyorlar, internet telefon yok sadece eğitmenlerde var.

Yaklaşık 6.veya 8.aylık Vücut Temizliği, Detoks, Beyin Temizliği, Objektif dersler Samba eğitimlerinde aldıktan sonra gitmek isterse mezun ediyoruz gitmek istemezse Eğitmen olarak kalıyorlar. Toplumun Kanayan Yarası olan Kimsenin Görmek İstemediği Bu Kutlu ve Hayırlı yolda, Milyonlarca Bağımlının olduğu bu Ülkede Deniz Yıldızı Misali Birer Birer ALLAHIN İzniyle onlara Dokunarak Kurtarmaya Hayata Tutunmaya Çalıştırıyoruz Elhamdülillah…