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Ünlülerin doktoru Op. Dr. Mehmet Sucubaşı, burun estetiğinde iyileşme süreciyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Estetik operasyonun ardından iyileşme sürelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Mehmet Sucubaşı, her hastanın burun yapısının farklı olduğuna dikkat çekerek, "Operasyonun ardından 7. gün burnun en şiş olduğu zamandır. Daha sonra iyileşme başlar. Burnun nihai halini alması, 6 ay ila 1 yılı bulur. Ancak dediğim gibi, her burnun iyileşme süreci farklıdır" diye konuştu.

30 Mart 2021 Salı 14:38
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Ünlülerin doktoru Op. Dr. Mehmet Sucubaşı, burun estetiğinde iyileşme süreciyle ilgili merak edilenleri anlattı.

HABER: DİNÇER KARACALAR

İyileşme sürecinde cerrahın başarısının yanında hastanın cilt kalitesinin de önemine dikkat çeken Mehmet Sucubaşı,  "Rinoplastide sonucu belirleyen sadece biz cerrahlar değil, hastanın cilt kalitesi ve burun yapısı da iyileşme sürecini etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Erkeklerde rinoplasti ameliyatının daha zor olduğunu anlatan Mehmet Sucubaşı, "Erkeklerde burun ameliyatı her zaman biraz daha zor oluyor. Hatta çoğu hekim arkadaşım erkeklerde burun estetiği yapmak istemiyor. Benim erkek hastalarda rinoplasti oranım yüzde 30 civarında mesela. Bence erkeklerde ameliyat sonrası değişim daha belirgin görülüyor" dedi.
Kendisine başvuran hastalardaki dönüşümü gözlemlemenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Mehmet Sucubaşı, "Hastalarımın değişimini görmek, onları mutlu etmek benim için en güzel ödül oluyor günün sonunda. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum ve mutlu etmeye devam edeceğim.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.03.2021 14:40
Anahtar Kelimeler:
ünlüMehmet SucubaşıBurun Estetiği
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