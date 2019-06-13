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Ünlülerin detoks danışmanı Dilşat Erdil, ekranların yeni yüzü oldu

Kurduğu detoks markası ile bir çok ünlüye de danışmanlık veren Dilşat Erdil , ekranların yeni yüzü oldu.

Ünlülerin detoks danışmanı Dilşat Erdil, ekranların yeni yüzü oldu

Kurduğu detoks markası ile bir çok ünlüye de danışmanlık veren Dilşat Erdil , ekranların yeni yüzü oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 18:07
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Ünlülerin detoks danışmanı Dilşat Erdil, ekranların yeni yüzü oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kurduğu detoks markası ile bir çok ünlüye de danışmanlık veren Dilşat Erdil , ekranların yeni yüzü oldu. Sosyal medya ve televizyon aracılığıyla Türkiye'ye sıvı detoksunu tanıtıp, başarılarıyla adından oldukça söz ettiren Erdil, programında sağlıklı yaşam, güzellik sırları ve ilişkiler gibi pek çok konuyla alakalı konuklarıyla bilgiler veriyor. Koç Üniversitesi'nden mezun olan ve bir çok eğitim alan Erdil, aynı zamanda programına gelen ünlü konuklarına da beslenme ile ilgili tavsiyelerde bulunuyor. 

Katıldığı birçok canlı yayında sıvı detoksu hakkında verdiği bilgiler,tarifler, kilo ve bilinçaltı ile ilgili eğitimleriyle dikkat çeken Dilşat Erdil, yeni programı ile gündeme geldi.Dilşat Erdil ile Yaşama Dair programı sağlıklı yaşam, güzellik sırları, ilişkiler ve yaşama dair her şeyi ünlü konuklarıyla değerlendirirken, alanında uzman doktorlar ile de renkli sohbetiyle izleyicisiyle buluşuyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ekranların yeni yüzü Dilşat Erdil, kısa sürede izleyicinin de dikkatlerini üzerine çekti. Intagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunan Erdil, güzelliği kadar konuklarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dilşat Erdil, çoğu programın sezon arası verdiği dönemde ekranlarda olmasını olumlu bir avantaj olarak gördüğünü söyledi. Her pazar Uçankuş TV'de program sunan Erdil'in hedefi, gelecekte ulusal kanalların da vazgeçilmez yüzü haline gelmek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DetoksDilşat ErdilEkranların Yeni YüzüMarkaDanışmanlık
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