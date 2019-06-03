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Ünlüleri son trendi gülüş tasarımı

Dr. Levent Canbolat, "Hollywood yıldızlarının son trendi olan gülüş tasarımının hızla yayılmaya devam ediyor" dedi. 

Ünlüleri son trendi gülüş tasarımı

Dr. Levent Canbolat, "Hollywood yıldızlarının son trendi olan gülüş tasarımının hızla yayılmaya devam ediyor" dedi. 

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:48
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Ünlüleri son trendi gülüş tasarımı

HABER: AZİZ KARATAŞ

Estetik modası artık gülüşlere de sıçradı...  İnsanoğlu'nun gülüşünü güzelleştirme isteğinin ilk çağlara kadar dayandığına dikkat çeken Dental Estetik'ten Dr. Levent Canbolat, “Zenginliğin ifadesi altın dişler dişlerin üzerine uygulanan çeşitli değerli taşlar eski çağlarda kraliyet ailelerinde, saraylarda çok yaygın olarak görülmektedir. Günümüzde de bu, gülüş estetiklerinde görülüyor" diye konuştu. 

Gülüş tasarımının sanılanın aksine, yeni bir olgu olmadığını söyleyen Dr. Canbolat, "Tam aksine bu insanlık var olduğundan beri süre gelen bir kavramdır. Sadece devirler değiştikçe, bu kavram da şekil değiştirip modaya ayak uydurmuştur. Değişen yaşam koşulları ve moda trendleri şaşalı ve abartılı altın dişler yerini, doğal görünen seramik dişlere bırakmıştır” dedi.

Özellikle son yılların fotoğraf modası 'özçekim'in hayatlarımıza girmesiyle diş tasarımının önem kazandığını anlatan Canbolat, gülüş estetiği, 'zirkonyum diş' tasarımının  Türkiye'de sadece kendi merkezlerinde yapıldığına da dikkat çekti. Özelikle yurtdışı hastalarından yoğun talep aldıklarını belirten Dr. Levent Canbolat, 4 iş günü gibi kıa bir sürede gülüş tasarımı işlemlerini tamamladırkalırı da sözlerine ekledi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dr. Levent CanbolatGülüş Tasarımı
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