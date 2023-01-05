Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş

HABER: MURAT UYGUR

Serap Karacan 2010 yılından bu yana güzellik sektöründe faaliyet gösteren birçok yatırıma imza atmış ve birçok kere yılın en başarılı sağlık ve güzellik dalında ödüller kazanmıştır.

Kendisi 2017 yılında gittiği bir ağız ve diş sağlığı merkezinde gördüğü eksiklerden yola çıkarak hem sağlık turizmine yönelerek 2018 yılında Karacan Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'ni kurmuştur.

Türkiye'de ağız ve diş sağlığı konusunda birçok yeniliği kliğine getiren Serap Karacan, aynı zamanda teknolojik bütün geliştirmeleri kliniğinde kullanarak öncülük yapmıştır. 2019 yılında atılım yaparak öncelikle ortadoğuda, başta Irak, Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Türkiye'ye birçok hasta getirmiştir. 2020 yılında Avrupa ve Amerika'dan binlerce hastayı sağlık Turizmi ile Türkiye'ye getirip, hem ülke ekonomisine katkı sağlamış hem de ülkemizdeki sağlık turizmini canlandırmıştır. Özgün ve yatırımcı kişiliği ile Serap Karacan, 2023 yılında son teknoloji olan 3D yazıcı ile diş protezleri yapan

Amerikan teknolojisini Türkiye'ye getirerek bu kulvarda gene öncü olmayı hedeflemektedir.