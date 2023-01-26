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ÜNLÜ İSİMLER ESTETİK VE GÜZELLİK TÜYOLARINI ÖĞRENDİ

Esteworld Ataşehir,  önceki gün Medikal Direktör Dr. Burak Tuncer ev sahipliğinde cemiyet dünyasının tanınmış simalarının katıldığı özel bir davet gerçekleştirdi.

26 Ocak 2023 Perşembe 13:20
ÜNLÜ İSİMLER ESTETİK VE GÜZELLİK TÜYOLARINI ÖĞRENDİ

Ataşehir lokasyonunda VIP klinik olarak hizmet veren Esteworld Ataşehir kliniğinde  geleneksel hale gelen estetik ve güzellik buluşmalarında Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Turgut, davetlilere yüz germe uygulamaları, antiaging ve kök hücreyle gençleşme konularını anlattı. Prof. Dr. Gürsel Turgut: “Yüz estetiğindeki çözümlerimiz yüzün doğal hatlarını bozmadan, ağız köşesi ve göz çevresinde çekilmiş hatların oluşmadığı ve olabildiğince 35-40 yaş görüntüsünü sağlamak üzere geliştirdiğimiz çözümlerdir. Yüz estetiğinde kişiye özel çözümlerin uygulanması bireylerin beklediği sonuca ulaşmalarında etkili olmakta. Bu süreç cihaz uygulamalarından kök hücreye kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan, yüze bütünsel bakan, kombine ve son teknoloji uygulamalarıyla birlikte yapılmaktadır.” sözleriyle bilinmeyen ve merak edilenleri misafirlere aktardı.

 Yelda Güral, Narin Akçelik,  Ebru Çarıkçılar,  Betül Demir, Banu Noyan, Esra Pepe, Ebru Cesur, Arsevi Yeter gibi isimlerin katıldığı davette misafirleriyle tek tek ilgilenen Burak Tuncer, davetlilere kliniği tanıttı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Esteworld AtaşehirEsteworldDr. Burak Tuncer
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