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Ünlü Doktor Suada Gasimova; İstediğiniz Vücuda Sahip Olmak Hayal Olmaktan Çıktı

Ünlü Doktor Suada Gasimova, teknolojinin gelişmesiyle beraber Medikal Estetik alanında çığır açan cihazlar mucizeler yaratmaya devam ediyor. Artık insanların hayalini kurdukları vücuda sahip olmaları imkânsız değil.

01 Kasım 2021 Pazartesi 15:59
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Ünlü Doktor Suada Gasimova; İstediğiniz Vücuda Sahip Olmak Hayal Olmaktan Çıktı

İSTANBUL

İSMAİL GÖKGEZ

Doktor Suada Gasimova; ‘’Ameliyatsız, efor sarf etmeden kısa sürede istenmeyen kilolardan kurtularak istediğiniz vücut yapısına sahip olmak hayal olmaktan çıktı. İnovativ Eximia HR77 cihazı sayesinde daha az zaman ve enerji tüketerek istenmeyen yağlardan kolaylıkla kurtula bilirsiniz. Tek seansta 7 cm e kadar incelme sağlayan bu cihazın çalışma mekanizması kavitasyon etkisi yaratarak cilt altı yağ dokusunun düşük frekanslı ultrason dalgaları kullanarak parçalanması ve sıvılaşan yağ dokusunun o bölgeden uzaklaştırmasına dayanır. Cildin dış yüzeyine uygulanan ultrason dalgaları yağ dokusunda bulunan hücre içi sıvılarda yarattığı ani basınç değişikleri hücre zarını parçalamakla sıvı haline getirdikten sonra karaciğer ve lenf yoluyla o bölgeden uzaklaştırır. Bu yöntem sayesinde hem bölgesel yağlarla hem de selülitle olan mücadelenizde gözle görülebilir ve kalıcı sonuçlar elde ede bilirsiniz’’ dedi.

Doktorunuzun kontrolünde olan bu uygulamaya eş zamanlı olarak beslenme kontrolü de sağlanmaktadır. 

Başarılı Doktor Suada Gasimova; ‘’Ameliyatsız vücut şekillendirme dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk soru- acaba gerçekten işe yarıyor mu oluyor. İşte size bu konuda devrim niteliğinde olan odaklanmış kas geliştirme sistemi ile çalışan Hİ-EMT ile çalışan teknolojinin en üst düzeyinde bulunan not-invaziv bir cihazla tanıştırıyoruz. Bu teknoloji size spor salonuna gitmeden, efor harcamadan yatarak kaslarınızın kasılmasını sağlayarak 30 dakikada tam 20000 squat hareketi niteliğinde olan yoğun bir egzersiz yapıyormuş gibi hissetmenizi sağlar. Uygulama süresinin kısa, ağrısız, acısız olması uygulama sonrasında günlük rutin hayatınıza geri dönmenizi sağlar. İnaktif olarak yapılan bu egzersiz derin kas dokusuna nüfuz eden enerji farklı vücut tiplerine göre önceden ayarlanmış olan parametreler sayesinde kasları harekete geçirerek yoğun bir biçimde çalışmasına olanak sağlar. Harekete geçen kaslar kan dolaşımını arttırır, kalori yakımını sağlar, yağ yakımına eş zamanlı kas oranının arttırılmasına yardımcı olur’’ dedi.

Uygulandığı bölgeler:

Karın bölgesinde kasların güçlendirilmesi

Popo bölgesinde kasları güçlendirip biçimlendirerek popoyu kaldırır

Kol bölgesinde sarkmaları engeller ve giderir

Bacaklarda kasları güçlendirerek sarkmaları engeller

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DoktorSuada GasimovaIsmail GökgezAmeliyatsızMedikal Estetikönce Vatan
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