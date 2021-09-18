Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419.43
ALTIN
488.66
DOLAR
8.6580
STERLİN
11.9093
EURO
10.1795
Finike'de turizm arsaları ihaleyle satılacak
Finike'de turizm arsaları ihaleyle...
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya...
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı...
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; “Burun Estetiğinde Ismarlama Burun Olmaz, Her Yüz ve Cilt Yapısı Farklıdır!”

Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak burun estetiğinde ısmarlama burun olmaz diyerek uyardı

18 Eylül 2021 Cumartesi 12:58
11 Okunma
Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; “Burun Estetiğinde Ismarlama Burun Olmaz, Her Yüz ve Cilt Yapısı Farklıdır!”

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Op.Dr. İbrahim Altoparlak; “Estetik burun ameliyatlarında amaç yüzle uyumlu bir görüntü ortaya çıkarmaktır. Burnun kıkırdak, kemik ve cilt yapısının uyumu önemlidir. Bunun için burnun kıkırdak ve kemik yapısında düzeltmeler yapılır. Burun cilt yapısı kişiden kişiye çok farklıdır ve ameliyatla cilt yapısında herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ameliyat kararı alırken farklı cilt, yüz yapısı olan kişilerin burnuna bakarak böyle bir burun istiyorum beklentisi yanlış bir beklentidir” dedi.

Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; “Kemik kalınlığı, kıkırdakların esneklik yapısı, cildin kalınlığı kişiye özeldir. Ameliyat öncesi değerlendirme yaparken başka burunlara bakmadan kişinin üç boyutlu görüntüsü oluşturulup bunun üzerinde yapılacak değişikliklerle nasıl bir burun yapılabileceğine karar vermek gerekir. Özel bir program sayesinde değerlendirme yapılır. Yüzün  ön, sağ ve sol yan fotografları üç boyutlu video formatında düzenlenerek operasyon sonrası burun ucu, burun sırtı, kanat yapısında yapılabilecek değişiklikler ve yüzle uyumlu olup olmadığı anlaşılır. Ameliyat öncesi doğru bir planlama ile başarılı bir sonuç elde edilir” dedi.

Op. Dr. İbrahim ALTOPARLAK 1977 Erzurum doğumludur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı doktorluk eğitimini 2001 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde uzmanlık eğitimine başlamış ve 2006 yılında ihtisasını tamamlamıştır. 2006 ve 2009 yılları arasında Ankara Onkoloji Hastanesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Kliniğinde Baş Boyun Tümör Cerrahi ve Estetik Burun Operasyonları konusunda kendini geliştirmiştir. Bilimsel toplantılarda ödül almış bildiri ve bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur. 2010 ve 2018 yılları arasında İstanbul Özel Doğan Hastanesi ve Özel Hizmet Hastanesinde hekimlik görevini yapmıştır. Ekim 2018 tarihi itibariyle kendi muayenehanesinde çalışmaktadır.

Eğitimi:

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD, Uzmanlık
3. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak Burun Estetiğinde Ismarlama Burun OlmazHer Yüz Ve Cilt Yapısı FarklıdırDoktor İbrahim AltoparlakIsmail Gökgezönce VatanBurunYüzCiltEstetik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Doktor Suada Gasimova; PRP İnsan Vucudu İçin Bir Mucize
Ünlü Doktor Suada Gasimova; PRP İnsan Vucudu İçin Bir Mucize
Prof. Dr. Aydın: Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız
Prof. Dr. Aydın: Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız
Negatif ve aşılı temaslıya karantina yok
Negatif ve aşılı temaslıya karantina yok
Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz
Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz
Samsun Sağlık Müdürü: Vaka artışı hastanelere yansımaya başladı
Samsun Sağlık Müdürü: Vaka artışı hastanelere yansımaya başladı
Diyarbakır'da uyuz vakalarında artış; aile içi bulaş fazla
Diyarbakır'da uyuz vakalarında artış; aile içi bulaş fazla
Üst çene darlığının erken tedavisi çocuklarda uyku kalitesini artıyor
Üst çene darlığının erken tedavisi çocuklarda uyku kalitesini artıyor
'Yeni varyantlar çıksa bile aşılılar, aşısızlara göre daha avantajlı'
'Yeni varyantlar çıksa bile aşılılar, aşısızlara göre daha avantajlı'
Uzmanından uyarı: Prostat kanseri sinsi ilerliyor, takip edilmeli
Uzmanından uyarı: Prostat kanseri sinsi ilerliyor, takip edilmeli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma