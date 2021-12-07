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Ünlü Azeri diyetisyen Aysel Babashova: İnsülin direnci nedir?

Başarılı Azerbaycanlı diyetisyen Aysel Babashovaİnsülin direnci ile ilgili bilgiler verdi… 

07 Aralık 2021 Salı 11:15
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Ünlü Azeri diyetisyen Aysel Babashova: İnsülin direnci nedir?

ASLAN SAYIM

Aysel Babashova; İnsülin direnci; kaslarımızdaki, karaciğerimizdeki ve yağ dokusundaki hücrelerin insüline yeterince duyarlı olmadığı ve bu hücrelerin enerji için kandan glikoz elde edememesi durumudur. Kan şekeri yüksek olmasına rağmen hücreler aç kalır. Bu eksikliği telafi etmek için pankreas daha fazla insülin üretir. Zamanla, kan şekeri seviyeleri daha da yükselir. İnsülin direnci sendromu birçoksoruna yol açar. Bu hastalıkların bir kısmı şöyledir; Obezite, yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol 2 tip diyabet kalp krizi ve felç riski, böbrek hastalığı, görüş problemleri, kanser riski, Alzheimer hastalığı… İnsülin direnci hakkında ne hissettiğinizi kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Şeker, kolesterol, trigliseritler için kan testi yaptırmak ve kan basıncını ölçmek gerekir. 

Aşağıdaki durumlarda kesinlikle şeker için kan analizi gerekir

Belinizin çevresi 100 cm'den fazlaysa, yüksek tansiyonununuzvarsa, ciltte koyu renkli alanlar fark ettiniz ise (koltuk altlarında, boyunda, kasıkta, bacaklarda) 

Risk faktörleri

Gıdalarda yüksek karbonhidrat içeriği Obezite, özellikle karın yağları Sedanter yaşam tarzı, hamilelik sırasında şeker hastalığı, karaciğer hastalığı, polikistik yumurtalık, ailede diyabet öyküsü, 45 yaş üstü hormonal bozukluklar, steroidler, antipsikotikler ve bazı HIV ilaçları gibi ilaçlar, uyku apnesigibi uyku sorunları.

İnsülin direnci neden tehlikelidir? 

İnsüline dirençli olduğunuzda, pankreasınız ekstra insülin yapar. Bu bir süre çalışır ve kan şekeri seviyesi normal kalır. Ancak zamanla yeme alışkanlıklarınızı değiştirmez ve hareket etmeye başlamazsanız kan şekeriniz yükselir ve pankreasınız doğru miktarda insülin - prediyabet üretemez. Eğer önlem almazsanız sonraki aşama tip 2 diyabettir. İnsülin direncini tersine çevirmek ve tip 2 diyabeti önlemek için adımlar atabilirsiniz. Günde en az 30 dakika orta düzeyde aktivite yapın (hızlı yürüyüş gibi) Sağlıklı kilonuza ulaşın. Obezite ile ilgili sorunlarınız varsa, bir uzmanın - bir beslenme uzmanı yardımına ihtiyacınız olacaktır. Sağlıklı diyetle beslenin. Bir gıda glisemik indeks tablosu oluşturun. Endeks ne kadar yüksek olursa, bu ürün sizin için o kadar tehlikelidir. Kan şekerini hızla yükselten basit karbonhidratları (şeker, şekerli yiyecekler, beyaz ekmek ve hamur işleri, birçok tahıl, patates, makarna ve pirinç) kesmeyi unutmayın. Meyvelerin vitamin bakımından zengin olmasına rağmen şeker veya fruktozbakımından yüksek olduğunu unutmayın. Daha az yemeniz tavsiye edilir, taze sebzeler, kepekli tahıllar, fındık, baklagiller, balık eklemek daha iyidir. Kan şekerinizi kontrol altına almak için ilaca ihtiyacınız olabilir. Bir doktor tarafından reçete edilecektir.

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Ünlü Azeri Diyetisyen Aysel Babashova: İnsülin Direnci Nedir
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