Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.014,75
ALTIN
933,33
DOLAR
14,48
STERLİN
19,06
EURO
15,85
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve...
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak

08 Mart 2022 Salı 10:43
Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak

ANKARA - Sağlık Bakanlığı'nca yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu Faz-3 klinik çalışmasının Azerbaycan'da başlayacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu Faz-3 çalışması, Turkovac'a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor. TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan başkanlığındaki heyette, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara ve Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt yer aldı. TÜSEB ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi arasındaki protokol yarın imzalanacak ve klinik araştırma başlayacak. Klinik araştırmada, 2 doz inaktif aşı olan Azerbaycan vatandaşları 3'üncü doz olarak Turkovac aşısını seçebilecek. Çalışmaya katılabilmek için 18-59 yaş aralığında olmak, 2 doz inaktif aşı olmak, 2'nci doz aşıdan sonra en az 90, en fazla 270 gün geçirmiş olmak, daha önce hastalığı geçirmemiş olmak gibi kriterler gerekiyor.

İLK ÜLKE AZERBAYCAN OLDU

Öte yandan Türkiye, dünyada Covid-19'a yönelik aşı geliştirme çalışmalarında kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri oldu. Turkovac, bağımsız yerel etik komiteler ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilerek 22 Aralık 2021’de Türkiye’de acil kullanım onayı aldı. Dünyada acil kullanım onayı alan diğer Covid-19 aşıları gibi Turkovac’ın da yurt dışında kullanımına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürüldü. Bu kapsamda gerçekleştirilen çok sayıda bilimsel toplantılar sonucunda görüşülen ülkeler arasından Turkovac’ın yurt dışı çalışması için hazır konuma geçen ilk ülke Azerbaycan oldu. Bu çalışmayla birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez GMP standartlarında tamamı yerli olarak üretilen beşeri aşı yurt dışında kullanılacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Faz3 çalışmasıTurkovac Hatırlatma DozuAzerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Nazlı Korkmaz Nadir Yapılan "SUDA DOĞUM" Yöntemini Anlattı!
Dr. Nazlı Korkmaz Nadir Yapılan "SUDA DOĞUM" Yöntemini Anlattı!
Türkiye obezitede dünyada 4’üncü sırada yer alıyor
Türkiye obezitede dünyada 4’üncü sırada yer alıyor
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
İstanbul ve Ankara'da vaka sayısı arttı, İzmir'de azaldı
İstanbul ve Ankara'da vaka sayısı arttı, İzmir'de azaldı
Ünlü Diş Hekimi Yaşar Özdemir Implant hakkında merak edilenleri anlattı
Ünlü Diş Hekimi Yaşar Özdemir Implant hakkında merak edilenleri anlattı
Sağlık-Sen: Düzenleme bekliyoruz
Sağlık-Sen: Düzenleme bekliyoruz
Kanser hastasına doku nakli ile meme onarımı
Kanser hastasına doku nakli ile meme onarımı
“Kovid-19’da maskesiz döneme geçiş için aceleci olmayın”
“Kovid-19’da maskesiz döneme geçiş için aceleci olmayın”
5’nci Uluslararası Koru Gebelik, Doğum Lohusalık Kongresi
5’nci Uluslararası Koru Gebelik, Doğum Lohusalık Kongresi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma