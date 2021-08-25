Turkovac aşısının Faz 3 aşamasında ilk dozu Kayseri'de de uygulandı

Sağlık Bakanlığı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen Covid-19 aşısı Turkovac'ın, Faz 3 aşamasında ilk dozu, Ankara Şehir Hastanesi ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde de uygulanmaya başladı. İlk doz, gönüllü olan sınıf öğretmeni Murat Dağ'a (46) uygulandı. Aşı uygulamasına katılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Bugün bizim için gurur verici bir gün. Şehrimizdeki gururumuz Erciyes Üniversitesi'nde Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen aşımızı, Kayseri'de uygulamaktan dolayı mutluluk yaşıyoruz. Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış'ın da destekleriyle yapılan aşıya Turkovac adı verildi. Bu aşının Faz-3 çalışmasına hastanede başlamış oluyoruz. 600'ü aşkın gönüllümüz var. Bu daha da artacak diye düşünüyoruz. Çalışmalar TÜSEB tarafından yürütülüyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma planlandı. Faz-3 çalışması tamamen dünya standartlarına uygun halde yürütülecek. Ona göre aşı etkinliği kıyaslanmış olacak. Bu aşımızı inaktif olan Sinovac ile kıyaslamış olacağız" diye konuştu.

'ÇOCUK YAŞTA HASTALARI YATIRMAYA BAŞLADIK'

Prof. Dr. Çelik, vatandaşları uyararak, "Aşı çekincesiyle ilgili kafalardaki soruları mutlaka bir kenara bıraksınlar. Size şunu örnek vereyim. Sabah 33 yaşında anne ve 18 yaşında kızı, Covid nedeniyle hastanede yatıyorlar. Aşı olmamışlar. Sorduğumda bir sosyal medya platformunda 'aşı olmayın' denilmiş. Şu anda pişman olduklarını ifade ettiler. Bununla beraber yoğun bakım servislerine yatışlarımız artıyor. Entübe hasta sayımız artıyor. Delta varyantı ciddi şekilde seyrediyor. İngiltere ve Vuhan varyantına göre 2 ya da 3 kat daha bulaştırıcı. Daha farklı semptomları var. Tüm vatandaşlarımızdan, mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Vakalar geldiğinde üzülüyoruz. Artık gençler gelmeye başladı. Çocuk yaşta hastaları yatırmaya başladık. Çocuk yoğun bakımda ciddi hastalıkları olan hastalarımız var. Onları kaybetmemek için ciddi çaba sarf ediyoruz. Yakın zamanda kaybettiğimiz genç hastalar var. Vatandaşlarımız lütfen aşılarını olsun. Sosyal medyanın değil, bilimin sesine kulak vermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'AŞI OLMAYANLARA 'BUYURUN YERLİ AŞIYI OLUN' DİYORUZ'

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, "Pandemide zor bir dönemden geçtiğimizi belirtmek istiyorum. Çünkü pandemi başladığında ciddi manada çekimser bir durumumuz vardı. Tedavide neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Yoğunlaştığı zaman sınırlamalar getiriliyordu. Bu şekilde bir buçuk yıldır devam ediyoruz ancak şu geldiğimiz günde kısıtlamaların yapılmadığı, aşılamanın belli bir oranda olduğunu düşünecek olursak, diğer hastalıkları da kattığımızda sistemimiz zorlanmaya başladı. Bundan dolayı hem aşıyı hızlı şekilde yapmamız gerekiyor hem de hareketliliği bir miktar azaltmamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizliği asla unutmamamız gerekiyor. Aşı olmayanların aşı olmasını bekliyoruz. Yerli aşı bekleyen yüzde 3 gibi bir kesim vardı. Biz de buyurun yerli aşıyı olun diyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU OLUŞUMDA BULUNDUĞUM İÇİN GURURLUYUM'

Turkovac aşısına gönüllü olan sınıf öğretmeni Murat Dağ, "Daha önce aşı olmamıştım. Gönüllü olarak Turkovac aşısına başvuruda bulundum. Bugün ilk doz aşımı oldum. Çok mutluyum. Bu oluşumda bulunduğum için çok gururluyum. Bütün sağlık çalışanlarına ve Turkovac aşısında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok rahatım. Daha önce aşı olmamamın nedeni, tabi tereddütlerim vardı ama Turkovac aşısının Faz-3'e kadar gelmesi beni rahatlattı" dedi.