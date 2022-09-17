TÜRKÖK projesi ile 8 yılda 15 bin eşleşme, 4 binden fazla nakil yapıldı

Sağılık Bakanlığı ile 2013 yılında imzaladığı protokolle TÜRKÖK’ü kurarak kök hücre çalışmalarına başlayan Kızılay, kök hücre bağışçı adaylarının kazanımını sağlıyor ve eşleşme/nakil süreçlerinin takibini yürütüyor.

Konuya ilişkin Kızılay’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2014’te başlayan kök hücre bağışçısı kazanımı faaliyetleri sonucunda bugüne kadar kök hücre bağışçı adayı sayısı yaklaşık 850 bine ulaşırken 15 bin eşleşme gerçekleşti. İlik bekleyen 4 bin hastaya da nakil işlemi yapıldı. Sisteme kayıtlı kök hücre bağışçı adaylarının yüzde 58’i erkek, yüzde 42’si kadın bağışçılardan oluşuyor. Kök hücre bağışçı adaylarının %55’i 18-35 yaş aralığında bulunuyor. Ayrıca kök hücre bağışçı adaylarının yüzde 64’ü aynı zamanda kan bağışçısı.

“TÜRKÖK’ün hayata geçirilmesinin ardından kök hücre bağışçısı olan duyarlı vatandaşlardan 26 yaşındaki işitme engelli Erkan Tufan kök hücre bağışında bulunarak 2021’de bir kadın hastaya umut oldu. Yine 35 yaşındaki kök hücre bağışçısı Cihan Kaya, bağışta bulunduktan 4 ay sonra küçük bir kız çocuğuyla eşleşti. Kök hücre bağışçı adayı sayısı artsa da yeni bağışçı kazanımı ihtiyacı her yıl devam ediyor.”

Kızılay, kök hücre bağışında bulunarak hayat kurtarmak isteyen vatandaşlara en yakın Kızılay Kan Bağış Birimi veya mobil araçlarına başvurmaları çağrısında bulunarak nakil bekleyen binlerce hastanın hayalini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.