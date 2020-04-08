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Türkiye’nin bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden olacağına inanıyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulüp dergisinin Nisan ayı sayısında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Türkiye'nin koronavirüs salgınını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağını ifade ederken, "Hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde, futbol oynamak gibi futbol konuşmanın da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum” dedi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:54
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Türkiye’nin bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden olacağına inanıyorum

“TÜRKİYE’NİN, BU SÜRECİ EN AZ HASARLA ATLATAN ÜLKELERDEN OLACAĞINA İNANIYORUM”

Yaşanan salgınından dolayı futbolun geri planda kaldığını belirten Ağaoğlu, “Geçtiğimiz yılın sonunda Çin’de ortaya çıkan korona virüsü dünya geneline hızla yayılarak, insanlığı acımasızca tehdit eden bir pandemi halini aldı. Ülke olarak, devlet büyüklerimizin dikkat ve gayretleri ile bu işi en başından itibaren sıkı tuttuk. Sıkı tutmaya da devam ediyoruz. Hayatın her alanında, ekonominin her sektöründe, gündelik hayatımıza derinden tesir edecek kadar sıkı bir şekilde yapılan kısıtlamalar ve alınan tedbirler, bu salgının ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi. Ben Türkiye’nin, bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağına kalpten inanıyorum. Ancak hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde, futbol oynamak gibi futbol konuşmanın da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hayallerimiz için ne kadar gayretkeş çalışmış olsak da, hayallerimize ne kadar yakın olsak da…” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKLI GÜNLER DİLİYORUM”

Kurallara uymanın önemine değinen Ağaoğlu, “Bu noktada yapabileceğimiz tek şey; COVID-19’a ilişkin sağlık otoritelerinin tüm uyarılarını dikkate alarak bireysel sorumluluğumuzu, bir vatandaşlık ödeviymişçesine hayata geçirmek. Hepimizin hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Biliyoruz ki ne kadar az kişi bu virüse yakalanırsa, sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük de, hastanelerimizin kapasite yükü de o kadar azalacak. Bu yüzden sosyal izolasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salgın sürecinin en kısa zamanda kontrol altına alınması için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Birbirimize yeniden aynı samimiyetle sarılabileceğimiz, sevdiklerimizce güneşin tadını dışarıda özgürce çıkarabileceğimiz günlerin bir an önce gelmesi temennisi ile hepinize sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı. (TRABZON)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Başkanı Ahmet AğaoğluTrabzonsporKoronavirüs Salgını
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