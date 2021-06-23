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Türkiye'ye 24,6 milyon doz Biontech aşısı geldi

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:54
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Türkiye'ye 24,6 milyon doz Biontech aşısı geldi

ANKARA - Türkiye'ye şimdiye kadar 20,1 milyon dozu haziran ayında olmak üzere toplam 24,6 milyon doz Biontech aşısı geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs'ta, Prof. Dr. Uğur Şahin'in de video konferansla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 120 milyon doz Biontech aşısı için anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Prof. Dr. Şahin de, "Türkiye’ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye şu ana kadar toplam 24,6 milyon doz Biontech aşısının geldiği öğrenildi. Bunun 4,5 milyon dozunun daha önce, 20,1 milyon dozunun ise son dönemde yani haziranda geldiği belirtildi. Haziran ayı içinde 30 milyon doz hedefi tutturulamasa da en az 26-27 milyon doz Biontech aşısının geleceği belirtildi. Öte yandan şimdiye kadar Türkiye’ye 34,5 milyon doz Sinovac, 400 bin doz da Sputnik V aşısı geldiğini öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
246 Milyon Doz Biontech AşısıTürkiye
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