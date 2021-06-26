Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392
ALTIN
502.080
DOLAR
8.7510
STERLİN
12.1402
EURO
10.4450
Dinek Dağı kafe, zipline işleri kiralanacak
Dinek Dağı kafe, zipline...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kalkınma Bankası danışman alacak
Kalkınma Bankası danışman alacak
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı için ihaleye çıktı
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı...
Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi yarışması
Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Türkiye'nin Sağlık Turizmi Hacminin Yarısını Saç Ekimi ve Estetik Cerrahi Karşılıyor"

Health in Globe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gülşen: "Türkiye'nin Sağlık Turizmi Hacminin Yarısını Saç Ekimi ve Estetik Cerrahi Karşılıyor"

26 Haziran 2021 Cumartesi 10:59
3 Okunma
"Türkiye'nin Sağlık Turizmi Hacminin Yarısını Saç Ekimi ve Estetik Cerrahi Karşılıyor"

İSMAİL GÖKGEZ

Türkiye; modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, alanında uzman doktorları, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet vermektedir. Türkiye coğrafi konumu, sahip olduğu sağlık kuruluşları, sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü, kaplıcaları ve doğal güzellikleri, 3 tarafının denizler ile çevrili olması ile sağlık turizmi açısından bir çekim merkezidir. Hem tarihi ile kültürel zenginliği, hem de sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ile Türkiye, dünyanın 10 gözde ülkesinin içinde yer almaktadır. Türkiye, ileri teknoloji kullanan ve fiyat avantajı sunan sağlık tesisleri ile sağlık turizminin parlayan yıldızıdır. Dünyada sağlık turizmi değerinin 200 milyar doların üzerinde, "Türkiye'de ise bu değerinin 3 milyar doların üstünde olduğu biliniyor. Sağlık turizminde 2023 yılında ülkemizin hedefi 2 milyon hastayla 20 milyar dolara ulaşmak. Bu pastanın en büyük kısmını Amerika ve Hindistan alıyordu. Ancak Pandemi döneminde bu iki ülkenin yaşadığı sorunlar,  sağlık alanında yetersizliklerini göstermiş ve sağlık turizmi alanında tercih edilen ülke imajlarını zedelediği görülmektedir. Ülkemizde yoğun aşılama ve ülke bağışıklığının kazanılması ile birlikte, bütün dünya ülkeleri için zor geçen pandemi dönemini avantaja çevirerek , 2021 yılının ikinci yarısında yeni rekorlar kırmamız ve 2023 hedeflerine ulaşmamız için hiçbir neden yoktur .

TÜRKİYE PANDEMİ İLE BERABER SAĞLIK TURİZMİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDU

Ülkemizde sağlık turizmi oluşan bu hacmin yaklaşık %50 sini , son yıllarda gösterdiği büyük artışla saç ekim ve estetik cerrahi ameliyatları oluşturmaktadır. Türkiye son yıllarda sağlık turizminde dünyada ilk 5'te, saç ekimindeyse birinci sırada yer almıştır. Her yıl özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden binlerce turisti ağırlayan Türkiye'ye geçen yıl, 500 bin üzerinde  turist saç ekimi için gelmiş ve ülke ekonomisine 1-1.5 milyar dolarlık getiri sağlamıştır.

Sanılanın aksine, saç ekimi için gelenlerin yüzde 50'si Orta Doğu ülkeleri olmadığını söyleyen Ahmet Gülşen, yarısının Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin oluşturduğunu söyledi.

Ahmet Gülşen; Biz de Health in Globe ( Hair Trans Globe ) ailesi olarak , son birkaç yıldır stratejimizi Avrupa’ya yönelttik. İlk başlarda Körfez ülkelerinden çok misafir aldık fakat pandemi döneminin hemen öncesinde Avrupa’dan gelen misafirlerimizin sayısı Ortadoğu ülkelerinden gelen misafirlerimizi geçmeye başlamıştı. Afganistan, Irak, Libya , Somali , Kenya , Arnavutluk , Kosova, Almanya, İngiltere ve İspanya gibi yurtdışında açtığımız ofisler ve yaptığımız özel anlaşmalar ile pandemi sonrasında da yoğun bir çalışma programına hazırız”dedi.

Son Güncelleme: 26.06.2021 11:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşılama oranı en yüksek 10 il açıklandı 
Aşılama oranı en yüksek 10 il açıklandı 
Prof. Dr. Yavuz: Çocuklar ve 20 yaş altı grupta düşük doz aşı gündeme gelebilir
Prof. Dr. Yavuz: Çocuklar ve 20 yaş altı grupta düşük doz aşı gündeme gelebilir
Turkovac'ın Faz-3 gönüllü uygulaması sürüyor
Turkovac'ın Faz-3 gönüllü uygulaması sürüyor
Kovid-19 Döneminde Medikal işlemlere Talep Arttı
Kovid-19 Döneminde Medikal işlemlere Talep Arttı
Aşı kanser hastalarını yeterince koruyor mu?
Aşı kanser hastalarını yeterince koruyor mu?
Düzce'de 'Delta' varyantı görülen 18 kişi karantinada
Düzce'de 'Delta' varyantı görülen 18 kişi karantinada
18 yaş üzeri herkes aşı randevusu alabilir
18 yaş üzeri herkes aşı randevusu alabilir
Türkiye'ye 24,6 milyon doz Biontech aşısı geldi
Türkiye'ye 24,6 milyon doz Biontech aşısı geldi
'Delta varyantı virüsün çıktığı ilk güne göre yüzde 100 daha bulaşıcı'
'Delta varyantı virüsün çıktığı ilk güne göre yüzde 100 daha bulaşıcı'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma