Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. yılını kutladı

Açılış konuşmasını Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir yaparken, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da kutlamaya katılarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının ardından Dr. Kerimoğlu, iki engelliye akülü sandalye hediye etti.

DERYA KÖROĞLU VE TAMER ACER DE KATILDI

Sanatçı Derya Köroğlu ve Tamer Acer ise kutlamaya katılarak şarkılarını kas hastaları ve katılımcılarla beraber söyledi. KASDER bünyesinde çalışmalarını yürüten “Koro Es”in, “Gönül Dostları Orkestrası”nın eşliğinde söylediği şarkılar büyük beğeni topladı.

KASDER Kurucu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür ederek 2019 yılının barış ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi.