Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.913,35
ALTIN
1.243,39
DOLAR
19,26
STERLİN
24,04
EURO
21,04
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye'deki kan stoku asgari seviyenin altında

Deprem bölgesinde kan bağışlarının olmaması, ramazana bağlı olarak her yıl yaşanan bağış azalması nedenleriyle Türkiye'deki ulusal kan stoku asgari seviyenin altına düştü.

07 Nisan 2023 Cuma 14:03
6 Okunma
Türkiye'deki kan stoku asgari seviyenin altında
Adıyaman

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, ramazanda kan stokunun azaldığını söyledi.

Bu yüzden kan bağışı çağrısında bulunan Kınık, "Kızılay ulusal güvenli kan temin programından sorumlu tek kuruluş. Türkiye'de kanı her gün 300 noktada bağışçılardan alıyoruz. Alınan bu kanlar, Kızılay'ın 4 referans laboratuvarlara getiriliyor. Bunların ileri tetkiklerini yapıyoruz. Daha sonra her kanı eritrosit, trombosit ve plazma olarak 3'e ayırıyoruz." dedi.

İşlemlerden geçirilen kanı ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Bu kan, ihtiyaç duyulan 1500'e yakın hastanede vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Biz her ramazanda bağışlarda genel anlamda bir düşüş yaşarız. Depremzedelerimizden bu anlamda kan talep etmiyoruz ama bu bölgelerde de kan ihtiyacı aynı şekilde devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Dolayısıyla aslında 71 vilayetimiz, Türkiye'nin tamamını buradaki 11 vilayetle beraber, omuzlamış durumda. Dolayısıyla bu ihtiyaçlarımızın artması, deprem bölgelerinde kanın alınamaması, ramazanda her yıl yaşadığımız düşüklük nedeniyle ulusal kan stoklarımız asgari stok seviyesinin altına indi. Bu bizim için kırmızı alarm seviyesidir."

"Başka bir kaynağı yok"

Kan bağışı çağrısında bulunan Kınık, şunları söyledi:

"Bu kırmızı alarm seviyesine geldiğimiz noktada biz çok acil vatandaşlarımıza duyuru yapıyoruz ve bu stok seviyelerimizin hızlıca 50 binlerin üzerine çıkarılması için onlardan talepte bulunuyoruz. Kızılay ramazanda iftar ve sahur vakitlerine göre mesailerini ayarlıyor. www.kanver.org web sitemiz üzerinden vatandaşlarımız çalışma saatlerini, kendilerine en yakın lokasyondaki kan bağışı bilgilerine erişebilirler. Ayrıca randevu alarak randevularıyla istedikleri saatte vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler."

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kınık, şöyle devam etti:

"Kan, biliyorsunuz sürekli bir ihtiyaç. Bizim her gün 8 ile 9 bin ünite vatandaşımızdan kan alıp yaklaşık 20 bin ünite kan bileşenini hastanelerimize ulaştırmamız gerekiyor. Bunun başka bir kaynağı yok. Tek kanal Kızılay ve 1500 hastanemizdeki her yıl yaklaşık 6 milyon hastaya ulaştırdığımız bu kanı bugün hastalarımız bekliyor. Tedavilerinin gecikmesi onlara sıkıntı oluşturabilir. Dolayısıyla kan bağışçılarımızı, Kızılay'a ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kan bağışı noktalarına davet ediyoruz. Bunu düzenli olarak ve her gün yapmak durumundayız. Çünkü kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır."

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkKızılayKanbağışıKanstokuKeremKınık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay: Kızılay ya da herhangi bir kurum kan alıp satamaz
Türk Kızılay: Kızılay ya da herhangi bir kurum kan alıp satamaz
Nurdağı Sahra Hastanesi'nde 10 bine yakın depremzedeye hizmet verildi
Nurdağı Sahra Hastanesi'nde 10 bine yakın depremzedeye hizmet verildi
Alkol, sigara tüketimi ve obezite hücrede hasara yol açarak kanser riskini artırıyor
Alkol, sigara tüketimi ve obezite hücrede hasara yol açarak kanser riskini artırıyor
Kemik iliği kanserinde "hücresel" tedaviler kökten çözüm sağlayabilir
Kemik iliği kanserinde "hücresel" tedaviler kökten çözüm sağlayabilir
Hastanelerde 80 yaş ve üstü için "YAŞAM" devreye giriyor
Hastanelerde 80 yaş ve üstü için "YAŞAM" devreye giriyor
Kanser tedavisinde başarı oranı yüzde 80'leri geçti
Kanser tedavisinde başarı oranı yüzde 80'leri geçti
Gönüllü asistan doktorlar depremzedelerin yaralarını sarıyor
Gönüllü asistan doktorlar depremzedelerin yaralarını sarıyor
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı
Düzenli alınan bazı ilaçlar, cildi güneşe karşı duyarlı hale getirerek kanser riskini artırabiliyo
Düzenli alınan bazı ilaçlar, cildi güneşe karşı duyarlı hale getirerek kanser riskini artırabiliyo

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi