Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97697
ALTIN
279.075
DOLAR
5.8174
STERLİN
7.5461
EURO
6.4929
Bodrum Cup'ta yarış başlıyor
Bodrum Cup'ta yarış başlıyor
Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz madalya
Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz...
Komedi Oyunları Festivali’nde usta sanatçılar sahne aldı
Komedi Oyunları Festivali’nde usta sanatçılar...
ABD’de Danua cinsi köpek yeşil yavru doğurdu
ABD’de Danua cinsi köpek yeşil...
Türk kahvesi gut hastalığından koruyor
Türk kahvesi gut hastalığından koruyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk kahvesi gut hastalığından koruyor

Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem Can, Türk kahvesinin gut hastalığından koruduğunu söyleyerek, “Obezite, alkol, aşırı kola ve portakal suyu tüketimi, et çeşitleri gut hastalığı riskini artırır. Hastalıktan korunmak için günde 2 veya 3 fincan Türk kahvesi için, ceviz, kaju, keten tohumu, fındık ve badem tüketin” tavsiyesinde bulundu.

Türk kahvesi gut hastalığından koruyor

Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem Can, Türk kahvesinin gut hastalığından koruduğunu söyleyerek, “Obezite, alkol, aşırı kola ve portakal suyu tüketimi, et çeşitleri gut hastalığı riskini artırır. Hastalıktan korunmak için günde 2 veya 3 fincan Türk kahvesi için, ceviz, kaju, keten tohumu, fındık ve badem tüketin” tavsiyesinde bulundu.

21 Ekim 2019 Pazartesi 13:57
14 Okunma
Türk kahvesi gut hastalığından koruyor

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Romatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Meryem Can, kronik eklem ağrılarına yol açan gut hastalığından korunmanın yollarını açıkladı. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve 14. Louis gibi tarihteki ünlü isimlerin gut hastalığından muzdarip olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Can “Gut hastalığında ürik asit normal düzeylere indirilebilirse atakları önlemek mümkün olabilir. Diyet, gut hastalığında tedavinin önemli bir parçası. Obezite, yüksek kan basıncı, kronik böbrek hastalığı, aşırı beslenme ya da uzun açlıklar, alkol tüketimi, yüksek früktoz oranına sahip mısır şurubu içeren içecekler ve ilaçlar gut hastalığı riskini arttırıyor” dedi.

ÜRİK ASİT SÜRESİ UZADIKÇA RİSK ARTIYOR

Şikâyet yaratmayan ürik asit yüksekliğinin toplumda sıkça bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Can, “Ancak ürik asidi yüksek olan kişilerin az bir kısmında gut gelişir. Ürik asidin düzeyi, gut hastalığı riski için belirleyicidir. Örneğin ürik asit düzeyinin 9 mg/dL üzerinde olan kişilerin 5 yılda yaklaşık beşte birinde gut gelişirken, ürik asit düzeyi 7-8 mg/dL olanlarda ise bu oran yüzde 3 düzeyinde kalır. Ayrıca yüksek ürik asit süresi uzadıkça da gut gelişme riski artar” diye konuştu.

GUT HASTALIĞINDAN KORUNMANIN YOLLARI

Gut hastalığından korunmak için önerilerde bulunan Doç. Dr. Meryem Can, “Obezite yani aşırı kilo, gut hastalığı riskini artırır. Bu nedenle gut hastaları ideal kilolarını korumalı, kilo fazlaları varsa düşük kalorili diyet yapmalı. Alkol kullanımı hem ürik asit yapımını artırır hem de böbreklerden atılımını azaltır ve kanda ürik asit düzeyinin artmasına neden olur. Bu nedenle gut hastaları alkol kullanmamalı. Öte yandan, früktoz ve früktozdan zengin bazı içecekler de ürik asit düzeyini ve dolayısıyla gut riskini artırır. Bunlar arasında aşırı kola ve portakal suyu tüketimi sayılabilir. Ancak diyet içecekler gut riskini artırmamakta. C vitamini alımının arttırılması, günde 2 veya 3 fincan Türk kahvesi tüketiminin koruyucu etkisi gösterilmiştir. Atak sırasında ve ara dönemlerde; 8 ila 16 bardak arasında günlük sıvı alınmalı. Bazı idrar söktürücü tansiyon ilaçları da kanda ürik asit düzeyini artırabilir. Bu ilaçlar, çok gerekli değilse başka tansiyon ilaçları ile değiştirilebilir. Aspirin kullanımı da ürik asit düzeyini artırabilir. Ancak tıbbi açıdan gerekli ise sadece ürik asidi düşürmek amacıyla aspirin kesilmemeli, ihtiyaç var ise devam edilmeli” ifadelerini kullandı.

BEZELYE, BOZA VE MANTARA DİKKAT

Gut hastalarının çeşitli gıdalardan uzak durması gerektiğini belirten Doç. Dr. Can, özellikle pürinden zengin yiyeceklerden sakınılmasını belirtti. Doç. Dr. Can, “Bunlar arasında sakatatlar, kırmızı ve beyaz et, şarküteri ürünleri, ördek, kaz, bıldırcın gibi av etleri, balık, kalamar, karides gibi deniz ürünleri yer alıyor. Ayrıca tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı gibi hayvani veya katı yağlar, nohut, kuru fasulye, bezelye, mercimek gibi bakliyatlar, mantar, mayalı yiyecekler, boza da bu listede yer alıyor. Bunların haricinde kaymak, krema, mayonez, çikolata gibi çok yağlı yiyecekler, kızartmalar az miktarda tüketilmeli. Süt, proteinden zengin olmakla birlikte ürik asidi düşüren bir gıda. Bu nedenle süt ve süt ürünleri tüketilebilir, ancak az yağlı olmasına dikkat edilmeli. Bunun haricinde meyveler, sebzeler, fındık gibi çerezler, mısır, mısır ekmeği, beyaz ekmek, buğday unu gibi tahıllar, tarhana, şehriye, pirinç, makarna, hububat ve hububat ürünleri istenildiği ölçüde tüketilebilir. Ceviz, kaju, keten tohumu ve badem kullanımının ürik asit düşürücü etkileri var” dedi.

BÖBREK TAŞI VE AĞRILARA SEBEP OLABİLİR

Tedavi edilmeyen gut hastalığının birçok soruna yol açabileceğine işaret eden Doç. Dr. Can, “Tedavi edilmezse kronik eklem hasarına yol açar. Dokularda ürik asit kristallerinin toplanarak oluşturdukları nodüler depozisyona, tofüs denir. Kirli beyaz renkte şişlikler şeklinde görülür. Genelde ilk akut gut artriti görüldükten 10 yıl sonra tofüs ortaya çıkar. Tofüslerin ortaya çıkması ürik asit yüksekliğine ve süresine bağlı. Hiperürisemi tedavisi ile tofüs gelişimi engellenebilir. Klasik olarak tofüs yerleşim yerleri kulak kepçesidir bunun dışında deri kıvrımları, eller, ayaklar, dizler, aşil tendon ve dirseklerde görülebilir. Genellikle ağrısızdır. Büyürlerse kronik ağrıya neden olabilirler. Tofüsleri üzerinde deri açılırsa beyaz tebeşirimsi veya hamurumsu maddeler dışarı çıkabilir. Ayrıca eklemlerde hasar ve deformiteler yol açabilir. Aynı zamanda ürik asit kristalleri böbreklere çökerek taş oluşumuna ve nefrit oluşumuna sebep olabilir. Hastanın sık alevlenmeler yaşaması iş gücü kaybı oluşturur” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem CanTürk KahvesiGut Hastalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA DİKKAT! 
ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA DİKKAT! 
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Obezler sağlığa 2,5 kat daha fazla harcama yapıyor
Obezler sağlığa 2,5 kat daha fazla harcama yapıyor
Türk Doktordan Yeni Buluş!
Türk Doktordan Yeni Buluş!
"Organik kozmetik ürünler cilde zararı en aza indiriyor"
"Organik kozmetik ürünler cilde zararı en aza indiriyor"
Sağlıkçılar harekat bölgesine gitmek için sıraya girdi
Sağlıkçılar harekat bölgesine gitmek için sıraya girdi
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
Bayraktar: Nüfusumuzun yüzde 30'u obeziteden muzdarip
Bayraktar: Nüfusumuzun yüzde 30'u obeziteden muzdarip
Hamile annelere sigara uyarısı
Hamile annelere sigara uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans