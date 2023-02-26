Türk Eczacıları Birliği 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu

Hatay (AA)

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 11 ilin etkilendiği depremlerin hemen ardından birlik bünyesindeki eczacılar da ilaç temini amacıyla bölgede geçici eczane hizmeti sunmak için harekete geçti.

Bu kapsamda, birlik tarafından büyük afetten etkilenen illerde belirlenen 26 noktada sahra eczanesi oluşturuldu.

Tır, konteyner ve sahra çadır eczaneleri eczacıların bağışladığı ilaç ve malzemelerle 24 saat kesintisiz ve ücretsiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bölgeye gönüllü gelen eczacıların görev aldığı eczanelerde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin dağıtımı kolluk kuvvetlerinin gözetiminde yapılıyor.

Bu kapsamda, Hatay Eczacı Odası İskenderun Temsilciliği tarafından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki iki prefabrik yapıya yerleştirilen ve raflara dizilerek ayrıştırılan ilaçlar, depremin üçüncü gününden bu yana ihtiyaç doğrultusunda depremzedelere veriliyor.

Afetzedelerin ücretsiz ilaç alabildiği eczanelerde bebek maması, kişisel hijyen malzemesi, hasta ve çocuk bezi gibi ürünler de depremzedelere ücretsiz veriliyor.

"Bu hizmeti meslektaşlarımız gönüllülük esasıyla yapıyor"

Türk Eczacıları Birliği İkinci Başkanı İhsan Orkun Yılmaz AA muhabirine, depremin ardından 54 eczacı odasının bir araya geldiğini, ülkedeki eczacıların yaptığı bağışlarla sahra eczanelerini kurmaya başladıklarını söyledi.

Şu anda deprem bölgelerinde 26 sahra eczanenin hizmet verdiğini belirten Yılmaz, "Eczacı meslektaşlarımızın bağışladığı tüm ilaç, medikal malzeme, sarf malzemesi, hasta ve çocuk bezi, mama, el kremi gibi aklınıza gelen her türlü ihtiyaç malzemesini sahra eczanelerimizden hastalarımıza, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak vermeye başladık. Bu sahra eczanelerimizde diyabet, astım, koah, hipertansiyon, kolesterol gibi her türlü kronik hastalıklarla ilgili ilaçlar da mevcut." dedi.

Yılmaz, ilaçların yanı sıra ihtiyaç duyan afetzedelere koltuk değneği ve tekerlekli sandalye de temin ettiklerini belirtti.

Eczacılar olarak iyi günde kötü günde hastaların yanında olduklarını dile getiren Yılmaz, "Vatandaşlarımızın, hastalarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Onların gözlerindeki mutluluk bizim tüm emeğimizin karşılığı oluyor. Bu hizmeti de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen meslektaşlarımız gönüllülük esasıyla yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesinde ilaç sıkıntısı yok"

İhsan Orkun Yılmaz, deprem bölgesinde ilk günden bu yana ilaç sıkıntısı yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, 54 eczacı odasını depremden etkilenen illerde sorumlu olarak belirlediklerini aktardı.

Her odanın eczacılarından oluşan ekiplerinin kendi bölgesinde üçer gün dönüşümlü kesintisiz hizmet verdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde ilaç sıkıntısı yok. Bulunduğumuz sahra eczanesinde ilk günlerde günlük yaklaşık 10 bin kişiye hizmet verdik. Bugünlerde de günlük 3-4 bin civarında hastamıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Depremde eczanesi zarar gören meslektaşlarımız da sahra eczanelerinde gönüllü hizmet vermeye çalışıyor. Bir kutu ilacı verirken içinden bir taneyi alıp, 'Ben bugün bu ilacı içtim gerisini size vereyim. Belki yarın başka birine lazım olur' diye geri veren hastalar var. Ya da ertesi gün evinde bazlama yapıp 'teşekkür ederim size' deyip getiren çok hastamızı gördük. Bunlar bizi çok duygulandıran konular."

Depremde iş yeri hasar gören eczacı Selin Seda Satar ise zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatarak, sahra eczanelerinde vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Satar, sıkıntılı günlerin geride kalacağına inandıklarını dile getirerek, "Çalışmak, insanlara yardım etmek istiyoruz. Bir şekilde her şeyi halledeceğimize inanıyoruz. O yüzden buradayız." diye konuştu.