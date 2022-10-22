“Türk diş hekimliğini dünyaya taşıdık”

Dental sektör, hekim ve öğrencilere özel İstanbul’da düzenlenen Greatist Fuarı’nda, Atlas Üniversitesi de 1’inci Uluslararası Diş Sempozyumu’nu gerçekleştirdi. 21 Ekim’de gerçekleştirilen etkinlikte; Günlük Ofis Uygulamasında Dental Lazerler konusu Prof. Dr. Ana Minovska, Hızlı ve Yavaş Düşünme- Modern Hekimlik için Modern Yaklaşım konusu Dr. Koray Feran, İkonik Çözüm: Minival İnvaziv Anteriör Estetik konusu Dr. Shiraz Khan ve Diş Hekimi Olmak konusu da DT. Serdar Sıralar tarafından ele alındı. Diş hekimliğinde birçok farklı branş olduğuna değinen Sempozyum Başkanı Prof. Dr. A. Bülent Katiboğlu, Bu branşların hepsinde kendi alanında uzman diş hekimleri konuşuyor. Burada teknolojiyle ve dijital dünyayla da birlikte hareket ederek diş hekimliğinin ne kadar gelişmiş olduğunu sunmuş oluyoruz” açıklamasını yaptı.



“DÜNYADA BU TÜR ORGANİZASYONLARIN SAYISI ÇOK AZ”



Prof. Dr. A. Bülent Katiboğlu, “Buraya ilgi oldukça yoğun. Uluslararası konuşmacılarımız daha fazla. Böylece kongremiz hem diş hekimliğini hem de İstanbul’u dünyaya taşımış oldu. Kongre aslında halkımıza da hitap ediyor. Ağız diş sağlığını vurguluyor. Bu yüzden de ayrı bir önemi var. Dünyada yapılan diş hekimliği fuarlarının sayısı çok fazla değil. Pandemide büyük bir ara verildi. Bu aradan sonra çok büyük bir fuar organize etmek, gerçekten sorumluluk isteyen bir işti. Bu fuarın organize edilmiş olması da büyük bir başarı. Tabii ki bence İstanbul, dünyanın en güzel kenti. Çocuklarımız gidiyor ama hepsi geri dönsünler istiyoruz. Ve de zaman içerisinde hem bu sektörde hem Türkiye genelinde bunu başarıp bütün gençlerimizi ve göç olan beyinlerimizi ülkemize yeniden geri kazandıracağız” şeklinde konuştu.



“ULUSLARARASI BİLGİ ALIŞVERİŞİ SAĞLANACAK”



İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük ise şunları söyledi:



“Bu konferansta ana amaç, diş hekimliğindeki bilgi birikiminin aktarılmasıdır. Bunun sağlanmasıysa ulusal ve uluslararası düzeyde olacaktır. Aynı zamanda diş hekimliğinde teknoloji çok önemli bir yer kaplamaktadır. Ve diş hekiminin mesleğini uygularken artık daha çok yaralanması gerekmektedir. Gelişen bu sektör apayrı çok büyük bir sektör haline gelmiştir. Bu birikimlerin aktarılması ve genç diş hekimi adaylarının bilgilerden faydalanması ayrıca diş hekimliği öğrencilerimizin yaptığı çalışmaların sunumları bu sempozyumda ortaya konacaktır. Diğer yandan uluslararası diş hekimleriyle meslektaşlarımızın kaynaşması, bilgi alışverişinde bulunması sağlanacaktır.”