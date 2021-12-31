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Turan: 'Omicron'un aşıdan kaçma ihtimali var

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Mevcut aşıların 'Omicron' varyantı karşısında etkinliği daha düşük. Tam aşılı olunmasına rağmen 'Omicron' gibi birtakım varyantların aşıdan kaçma ihtimali de var" dedi.

31 Aralık 2021 Cuma 11:15
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Turan: 'Omicron'un aşıdan kaçma ihtimali var

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan, 'Omicron' varyantının diğer varyantlardan farklı belirti gösterme durumuna ilişkin, "Aslında tüm hepsi bir viral enfeksiyon şeklinde başlıyor. Kişiler arasında farklılık gösterse de kimisinde yaygın boğaz ağrısı kimisinde burun tıkanıklığı ya da nezle gibi görülebilmekte. Semptomlar çok birbirinden farklı değil. Çünkü bu tür viral enfeksiyonlarda benzer semptomları yaşıyoruz. Mevcut aşıların 'Omicron' varyantı karşısında etkinliği ile ilgili yüzde vermek zor ama daha düşük. Koruyuculuk açısından diğer varyantlara göre daha düşük olduğunu biliyoruz. Bunu zaten Biontech'ten Uğur Şahin’in açıklamalarından da gördük. Varyantlar meydana geldikçe aşıdan kaçma ihtimalleri söz konusu. O yüzden de tam aşılama durumunu ciddiye alıyoruz. Tam aşılamadan kastettiğim; 2 doz sonrası hatırlatma dozunun yapılmış olmasından bahsediyorum. O yüzden de tam aşılama durumu önemli. Tam aşılı olunmasına rağmen 'Omicron' gibi birtakım varyantların aşıdan kaçma ihtimali de var" diye konuştu. 

Prof. Dr. Turan, 'Hastalığı geçirdim tekrar hasta olmayabilirim' algısının yanlış olduğunu belirterek, "Bilim bize şunu söylüyor; viral enfeksiyonlar varyantlara uğradıkça, kendi yapılarını değiştirdikçe kişileri enfekte etmeye devam edebilir. 'Geçen sene viral enfeksiyon geçirdim bu sene bir daha grip olmam' gibi bir durum söz konusu değil, değil mi? Herkes her sene bir gribal enfeksiyon geçirmekte. Covid-19 özelinde de durum buna benziyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19OmicronVaryantProf.DR. Sema TuranAşı
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