Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.489,71
ALTIN
911,68
DOLAR
15,22
STERLİN
18,81
EURO
16,10
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal...
Şırnak Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim ve...
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tunceli'de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

TUNCELİ İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, kentte koronavirüs vakası sayısının sıfırlandığını belirterek, "İlimizde ilk vaka Nisan 2020'de görüldü. Son 3 ayda vaka sayılarında düşüşler oldu. Şu anda hastanemizde yatan hasta yok. Ayrıca il merkezi ve ilçelerde de aktif vakamız kalmadı. Bu durum özellikle sağlık çalışanlarını mutlu etti" dedi.

10 Mayıs 2022 Salı 10:29
Tunceli'de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Koronavirüs salgınında Türkiye’de ilk vaka, Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart günü açıklandı. Tunceli’de ise ilk Covid vakası 11 Nisan’da tespit edildi ve zamanla artış gösterdi. Kent genelinde 200 kişilik filyasyon ekibi kuruldu. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyona alınması, temaslıların tespiti ve hastalara ilaç götürülmesi gibi görevleri yerine getiren filyasyon ekipleri salgınla mücadelede etkin rol oynadı. Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki mobil aşı timleri, kış aylarında hava şartlarının eksi 20 dereceyi, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu kırsal köylerde yaşayanları, bahar aylarında zorlu yolları aşıp 2 bin 500 rakımdaki yaylacıları, yaz mevsiminde ise tarlalarda çalışan mevsimlik işçileri aşıladı. Zorlu şartlara rağmen salgınla mücadele eden ekipler, aşılamada kısa süre içerisinde Tunceli’yi mavi kategoriye taşıdı.

'ASEMPTOMATİK VAKA DA GÖRÜLMEMEKTEDİR'

Türkiye’de salgın etkisini yitirirken, Tunceli’de hem hastanede tedavi gören hem de il genelinde aktif vaka kalmadı. Bu durum, en başta sağlık çalışanlarını sevindirdi. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, vaka sayısının sıfırlandığını belirterek, “Sürecin ilk başında asıl zorluklardan bir tanesi süreci bilemememizdi. Hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bu süreçte yaklaşık 200 kişilik filyasyon ekibimiz çalıştı. Son zamanlarda bu sayımız 100'e kadar düştü. İlk vakamız 11 Nisan 2020'de çıktı. 2 yıllık süreç içerisinde zaman zaman, özellikle ilimizin turistik bölge olmasından kaynaklı vakalar yükseldi. Özellikle son 3 aylık süreçte vaka sayısındaki azalmaya birlikte hastanemizde yatan hasta kalmadı. Aynı zamanda 7 ilçemizde ve şehir merkezimizde de aktif vakamız kalmadı. Asemptomatik vaka da görülmemektedir. Yine de ekiplerimizle takiplerimizi sürdürüyoruz. Aktif vakamız bulunmamaktadır. Bu süreçte katkısı olan özellikle sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ve duyarlılık gösteren Tunceli halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Yaz aylarında da ciddi bir nüfus artışı bizi beklemekte o yüzden vatandaşlarımızın Covid-19’a karşı gerekli tedbirleri almasını istiyoruz" diye konuştu.

Esnaf Murat Turan da Covid-19'la beraber iş yerinin uzun süre kapalı kaldığını ve bu durumundan olumsuz etkilendiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Evlerden çıkmadık. Büyük sıkıntılar çektik. Covid Tunceli’de kalmamış. Bu durum gerçekten büyük bir onur ve sevinçtir. Doktorlar, hemşireler, hastanede çalışan temizlik görevlileri gibi mücadelede katkısı olan tüm sağlık çalışanına şahsım ve toplum adına şükranlarımı sunarak teşekkür ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliKoronavirüsCovid19VakaHastaSalgın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanı uyardı: Spor yaralanmalarında doğru bilinen 8 yanlışa dikkat
Uzmanı uyardı: Spor yaralanmalarında doğru bilinen 8 yanlışa dikkat
Plastik doğrama tahtalarındaki 'mikro' tehlike
Plastik doğrama tahtalarındaki 'mikro' tehlike
Bulgar çiftin çocuk özlemi 15 yıl sonra Türkiye’de son buldu
Bulgar çiftin çocuk özlemi 15 yıl sonra Türkiye’de son buldu
Doç. Dr. Tuğut: Koronavirüsten henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz
Doç. Dr. Tuğut: Koronavirüsten henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için katkısız gıdalar tüketilmeli
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için katkısız gıdalar tüketilmeli
Kapalı Ve Tozlu Ortam, Farenjite Zemin Hazırlıyor
Kapalı Ve Tozlu Ortam, Farenjite Zemin Hazırlıyor
Kalp yetmezliğine neden olan pulmoner hipertansiyon için profesörden uyarı
Kalp yetmezliğine neden olan pulmoner hipertansiyon için profesörden uyarı
'Türkiye pandemideki başarısıyla dünyanın dikkatini çekti'
'Türkiye pandemideki başarısıyla dünyanın dikkatini çekti'
DSÖ raporu: Avrupa’da her üç kişiden ikisi obez
DSÖ raporu: Avrupa’da her üç kişiden ikisi obez

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma