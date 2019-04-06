Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98783
ALTIN
233.565
DOLAR
5.6245
STERLİN
7.3365
EURO
6.3083
1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi
1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk...
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Elektronik müziğin önde gelen isimleri Ankara’ya geliyor
Elektronik müziğin önde gelen isimleri...
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma süresini kısaltıyor"
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma...
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi

TRILOGY CİHAZI İLE KANSERE “DUR!” DEYİN! 

Kanser, Dünya’da en çok ölüm sebebi olan hastalıkların başında geliyor. Bu hastalıkla savaşırken moral ve motivasyonun yanı sıra kişiye özel tedavi yöntemi de oldukça önem sağlıyor. Bu hafta Avrasya Hospital Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin ile Trilogy cihazını tanıtmak istedik. Diğer aletlerde tek tek bulunan özelliklerin Trilogy’de bir arada bulunması, uzmanların doğru müdahaleyi, daha kısa zamanda ve en ideal oranda yapmasını sağlıyor. Bu durum hasta açısından da en doğru tedaviyi, en kısa zamanda görmesi anlamına geliyor. Yazımızı dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Bu hastalığın tedavisi sırasında ön şartın doktorunuza sonsuz güvenmek olduğunu hatırlatmak istiyorum. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu haftalar dilerim.

TRILOGY CİHAZI İLE KANSERE “DUR!” DEYİN! 

Kanser, Dünya’da en çok ölüm sebebi olan hastalıkların başında geliyor. Bu hastalıkla savaşırken moral ve motivasyonun yanı sıra kişiye özel tedavi yöntemi de oldukça önem sağlıyor. Bu hafta Avrasya Hospital Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin ile Trilogy cihazını tanıtmak istedik. Diğer aletlerde tek tek bulunan özelliklerin Trilogy’de bir arada bulunması, uzmanların doğru müdahaleyi, daha kısa zamanda ve en ideal oranda yapmasını sağlıyor. Bu durum hasta açısından da en doğru tedaviyi, en kısa zamanda görmesi anlamına geliyor. Yazımızı dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Bu hastalığın tedavisi sırasında ön şartın doktorunuza sonsuz güvenmek olduğunu hatırlatmak istiyorum. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu haftalar dilerim.

06 Nisan 2019 Cumartesi 15:29
0 Okunma
TRILOGY CİHAZI İLE KANSERE “DUR!” DEYİN! 

SUMRU AYDIN

YENİ NESİL KANSER TEDAVİSİNDEN NE ANLAMALIYIZ

Kanserle savaşan üç farklı branşta da (cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi) asıl amaç öncelikle tümörü doku veya organdan tamamen silmek, bunu yaparken de vücudumuzdaki sağlıklı olan hiçbir yere zarar vermemektir. Artık kişiselleştirilmiş tıp ve kişiye özel tedavilerden bahsediyoruz.

 “Trilogy cihazı kullanırken hastalarımızın tedavisinde tedaviye bağlı minimum yan etki, tümörün ortadan kaldırılmasında maksimum başarı elde ediyoruz.”

BİZE DAHA ÖNCE UYGULANAN TEDAVİLERDEN FARKI NEDİR?

 Radyoterapide daha önceleri Kobalt60 (Co60) cihazı kullanılmaktaydı. Hastaları tedavi ederken tedavi alanındaki sağlıklı dokuları yeterince koruyamazdık. Tedaviye bağlı yan etkilerimiz fazlaca olurdu. Ancak son zamanlarda hızla geliştirilmiş olan LİNAC tabanlı gelişmiş radyoterapi cihazları ile hedefe yönelik tedavi yapmaktayız. Bunun anlamı tümörü hedef alarak tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak, sağlıklı organları en iyi şekilde korumaya çalışmaktır. Trilogy cihazı kullanırken hastalarımızın tedavisinde tedaviye bağlı minimum yan etki, tümörün ortadan kaldırılmasında maksimum başarı elde ediyoruz. 

VÜCUDUN TÜMÜNE YAYILAN KANSERLERDE TRILOGY CİHAZININ ETKİSİ NEDİR

Kanser eğer tüm organlara yayılmışsa yapmamız gereken şey vücuttaki hayati önem taşıyan başlıca kritik organları koruma altına almaktır. Tümörün yerle şimine göre korunacak organlar değişir. Radyoterapi yapılırken sağlıklı organları daha iyi koruyabilmek için TRILOGY cihazını kullanmaya ihtiyaç duyulur. 

RADYASYONUN İNSANLARI İYİLEŞTİRİCİ YÖNÜ NEDİR?

Radyasyonlar madde ve biyolojik ortamdan geçerken çarpıştığı atom ve molekülleri iyonize ederek biyolojik ve fiziksel etki gösterirler. İyonizan radyasyonların tümör ve diğer hücreleri öldürücü etkisi olması nedeniyle modern kanser tedavisinde kullanılır.

TRİLOGY CİHAZININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Trilogy’de bulunan yöntemlerin özelliklerini kısaca şöyle özetlemek mümkün:

IMRT ÖZELLİĞİ 

Radyoterapi cihazında şimdiye kadar kullandığımız 3D (3 boyutlu) konformal tedavinin gelişmiş formudur. Sağlıklı olan doku ve organlar en iyi şekilde korunurken, hastalıklı olan dokuya en yüksek radyoterapi dozu verilmesi sağlanır. 

RapidArc ÖZELLİĞİ

Bu teknikte tümörlü olan doku daha hassas ve yüksek dozda ışınlanırken, komşu sağlam dokular çok yüksek oranda radyasyondan korunur. RapidArc tekniği ile hastaların günlük tedavi süresi aynı işi yapan diğer cihazlara göre göreceli olarak daha kısadır. 

SRT (Stereotaktik Radyocerrahi) ÖZELLİĞİ 

Trilogy cihazının bu özelliği sayesinde birkaç santimetre büyüklüğünde çok küçük tümörlere noktasal ışınlama yapabilir. Böylece tümöre çok yüksek dozda yoğunlaştırılmış iyonize radyasyon verilir. Tümörün çevresindeki normal dokuda çok hızlı doz düşüşü sağlanarak sağlıklı dokuların radyasyondan zarar görmesi en aza indirilir

IGRT ÖZELLİĞİ (GÖRÜNTÜ KILAVUZLUĞUNDA RADYOTERAPİ)

Radyoterapi cihazlarındaki teknolojik gelişime paralel olarak hastaların günlük tedavi öncesi, tedavi sonrası ve en önemlisi tedavi sırasında doğru yeri ışınlayıp ışınlamadığımızı kontrol etmek için tedavi sahasının görüntüsünü almaktayız. Buna cihazın IGRT özelliği denir. Bu sayede eğer ışınladığımız bölgeden aldığımız görüntülerde farklılıklar varsa gerekli düzeltmeler yapıp tedavimizi daha doğru yapmamızı sağlarız. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Avrasya HospitalRadyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi ErtekinTrilogy Cihazıönce VatanSumru AydınKanserYENİ NESİL KANSER TEDAVİSİNDEN NE ANLAMALIYIZ?BİZE DAHA ÖNCE UYGULANAN TEDAVİLERDEN FARKI NEDİR?VÜCUDUN TÜMÜNE YAYILAN KANSERLERDE TRILOGY CİHAZININ ETKİSİ NEDİR?RADYASYONUN İNSANLARI İYİLEŞTİRİCİ YÖNÜ NEDİR?TRİLOGY CİHAZININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?IMRT ÖZELLİĞİRapidArc ÖZELLİĞİSRT (Stereotaktik Radyocerrahi) ÖZELLİĞİIGRT ÖZELLİĞİ (GÖRÜNTÜ KILAVUZLUĞUNDA RADYOTERAPİ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık ve fit yaşam festivali "Diyet Fest" başlıyor
Sağlık ve fit yaşam festivali "Diyet Fest" başlıyor
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma süresini kısaltıyor"
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma süresini kısaltıyor"
Ailelere uyarı: Kanser hastası çocuğun kardeşini ihmal etmeyin
Ailelere uyarı: Kanser hastası çocuğun kardeşini ihmal etmeyin
Bakan Koca: 'Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirdik
Bakan Koca: 'Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirdik
Kanser tedavisine yoga desteği
Kanser tedavisine yoga desteği
"Un, tuz ve şeker kanser yapar demek yanlış"
"Un, tuz ve şeker kanser yapar demek yanlış"
Hastalıklar da dijitalleşti
Hastalıklar da dijitalleşti
Mono Sağlık İle Sağlıklı Kalın
Mono Sağlık İle Sağlıklı Kalın
Av. Tülay Bekar
Av. Tülay Bekar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans