Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1409
ALTIN
456.459
DOLAR
8.1594
STERLİN
11.2568
EURO
9.6837
Motoryat tipi tekne icradan satılık
Motoryat tipi tekne icradan...
Ümraniye Belediyesi eski araç ve iş makinelerini satacak
Araç ve iş makineleri...
Çanakkale Biga’da icradan satılık tarlalar
Çanakkale Biga’da icradan satılık...
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak
Hasta ve Yaşlı Bakım...
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
13 Adet taşınmaz ihale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzon'da, aşılamada sona yaklaşılan 65 yaş üzerinde vakalar azaldı

TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Trabzon’da 65 yaş üstü kişilerde yüzde 80’in üstünde aşılama yaptık. Hastaneye düşen bu yaş grubundaki vakalarımız oldukça azaldı" dedi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:23
5 Okunma
Trabzon'da, aşılamada sona yaklaşılan 65 yaş üzerinde vakalar azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 27 Mart- 2 Nisan haftasında illere göre paylaştığı, 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısında 278,24 olan sayının 353,49’a yükseldiği Trabzon’da, vaka artışı sürüyor. Son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilen kentte ekipler, denetimlerini sürdürüyor. Bir yandan aşılama çalışmalarının sürdüğü kentte, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 80’inin aşılanması tamamlandı. Aşılanan bu yaş grubundaki vaka sayılarında ise azalma olduğu gözlendi. 

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Öncelikle 210 bin civarında aşılanması gereken vatandaşımız var. Buna 60-65 yaş grubu eklendikten sonra bu rakamlara çıktık. Bugünkü rakamlarla 140 bin aşılanma rakamlarına çıkacağız. Aşılanması gereken epey bir insanımız var. Aşı sırası gelen herkesin ivedilikle aşısını yaptırmasını bekliyoruz. Aşı randevularımız hem Sinovac hem de Biontech için açık. İnsanlarımız her iki aşıyı tercih edebilirler. İki aşı çeşidimiz de yeteri kadar bulunmaktadır. İnsanların hızlıca aşılanmasına bu toplumun ihtiyacı var. Lütfen herkes sırası geldiğinde, bir gün sonrayı beklemeden hızlıca aşısını yaptırsın ki toplumun korunması ve bağışıklığını sağlayabilelim. Trabzon’da 65 yaş üstü kişilerin yüzde 80’inin üstünde aşılamasını yaptık, hastaneye düşen bu yaş grubundaki vakalarımız oldukça azaldı. Aşının etkinliği bu anlamda oldukça fazla” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonKoronavirüsCovid19AşıMaske
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OYUN ÇAĞI VE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SAĞLIKLI BESLENME
OYUN ÇAĞI VE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SAĞLIKLI BESLENME
Kolon kanserinden korunmak için beslenme önem taşıyor
Kolon kanserinden korunmak için beslenme önem taşıyor
"Meme kanserinin izlerini 'onarmak' mümkün"
"Meme kanserinin izlerini 'onarmak' mümkün"
En çok vakanın görüldüğü Samsun’da nüfusun yüzde 15’i aşılandı
En çok vakanın görüldüğü Samsun’da nüfusun yüzde 15’i aşılandı
“Kansere neden olan faktörlerin yüzde 90’ı çevresel”
“Kansere neden olan faktörlerin yüzde 90’ı çevresel”
Teşhise ulaşana kadar zaman kaybedebiliyor
Teşhise ulaşana kadar zaman kaybedebiliyor
Avrasya Hastanesi’nde "Covid-19 ve Çocuklar" Konuşuldu
Avrasya Hastanesi’nde "Covid-19 ve Çocuklar" Konuşuldu
“Kanseri erken tanıyla yenebilirsiniz”
“Kanseri erken tanıyla yenebilirsiniz”
Meme kanserinde doğru bilinen 11 yanlışa dikkat!
Meme kanserinde doğru bilinen 11 yanlışa dikkat!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma