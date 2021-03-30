TOKSİK İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞUNUZU BELİRTEN 9 MADDE

HABER: DİNÇER KARACALAR

Toksik ilişki; birey bir ilişki içerisindeyken karşı tarafın hatalarını, kendine olan olumsuz tutumları görmez. Zamanla problem fark edilirse bile bunun aşkı ayakta tuttuğunu böylelikle ilişkiye farklı bir boyut kattığını düşünür. Aslında olan durum bir ilişkide kendinizi mutsuz, her durumda kendinizi yetersiz ve bunun gibi olumsuz duyguları barındırıyorsanız ilişkiniz toksik ilişki sınıfına girmektedir.