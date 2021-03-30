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TOKSİK İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞUNUZU BELİRTEN 9 MADDE

Uzman Klinik Psikolog CEYDA TERMELEZ günümüz toksik ilişkileri nedir sorusunu 9 maddeyle anlattı.

30 Mart 2021 Salı 11:31
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TOKSİK İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞUNUZU BELİRTEN 9 MADDE

HABER: DİNÇER KARACALAR

Toksik ilişki; birey bir ilişki içerisindeyken karşı tarafın hatalarını, kendine olan olumsuz tutumları görmez. Zamanla problem fark edilirse bile bunun aşkı ayakta tuttuğunu böylelikle ilişkiye farklı bir boyut kattığını düşünür. Aslında olan durum bir ilişkide kendinizi mutsuz, her durumda kendinizi yetersiz ve bunun gibi olumsuz duyguları barındırıyorsanız ilişkiniz toksik ilişki sınıfına girmektedir.

  • Karşı tarafın size soğuk davrandığını hissedip bunun üstüne ne oluyor diye sormanıza rağmen bir şey olmuyor demesine rağmen size hala olumsuz davranıyor ise buna pasif agresiflik denir. Sürekli olarak problem var gibi hissedip ancak karşı taraf ile konuşmaya çalıştığınızda hiçbir şeyden bahsettirmiyor ise toksik ilişki yaşıyor olabilirsiniz.
  • İlişkinizin içerisinde sürekli olarak suçlanıp sürekli olarak neyi neden yaptığınızı anlatmaya çalışıyorsanız sağlıklı bir ilişki yürütmediğinizin göstergesi olacaktır. Unutmayın ki kendinizi ifade etmek ve hesap vermek arasında ince çizgi bulunmaktadır. Bu durumda siz sürekli hesap verme durumundaysanız ilişkinizde kendiniz olmadığını gösterir.
  • Bir önemli nokta ise ilişkinizde partnerinizin sürekli olarak duygularında ani iniş çıkışların bulunması toksik ilişkilerin genel özelliğidir. Partnerinizin ne zaman sinirli, ne zaman mutlu olduğu anlaşılmaz.
  • Partnerinizle devamlı olarak sürekli aynı konu üzerinde tartışma yaşıyorsanız bu durum sonrasında üzerinizde bir yıpranma olacaktır. İlişki aslında iki kişinin de durumlardan zevk aldığı ve sizi hep bir ileri taşıyan durumdur. Ancak siz bunları hissetmeyip sürekli aşağı çekildiğinizi düşünüyorsanız ilişkinizi gözden geçirmelisiniz.
  • Partnerinizle birlikteyken size bir olay üzerinden sürekli şakalar yapıp, kendinizi sorgulamanıza neden olup daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranmasına böylelikle kendinizden şüphe duymanızı sağlarlar. Elbette şakalara güleceksiniz ancak bu şakalar kendinizden şüphe duymanızı ve aşağılanmanıza neden olmayacaktır.
  • Sağlıklı ilişkilerde çiftler birbirinden bir şey yapacağında izin almazlar çünkü her iki tarafta kendini bilen kişiler olduğu için bu olgunluğa sahiptir. Ancak toksik ilişkilerde karşılıklı olarak yapacağınız işlerde izin alma gereksinimi duyarsınız. En küçük olayda eşinizden veya sevgilinizden onay almayı bekliyorsanız toksik ilişki yaşıyorsunuz demektir.
  • Bir diğer nokta ise; ilişkinizde sürekli olarak ruhsal anlamda yorgun, bitkin hissetmenizdir. İlişkinizde iyi olarak geçirdiğiniz zamanlar gitgide azalıyor ve hatırlayamıyorsanız, kötü zamanlar artmışsa ilişkinizi bir daha gözden geçirmelisiniz.
  • Partnerinizle birlikte değişimler gösterebilirsiniz. Herkesin düşünceleri ve hayatlarına giren insanlar değişebilir. Ancak ilişkinizde bu değişimlere tahammül edemiyorsanız ilişkinizin sağlıklı olarak yürümesine engel olacaktır.
  • Son olarak ve aslında en önemli kısımdan bahsedecek olursak eğer bu da partnerinizin sizin hiç ondan bağımsız olarak hayatınız yokmuşçasına sürekli olarak vakit geçirmenizi istemesidir. Diğer kişilere ayıracak vakti ve kendinizde o enerjiyi bulamıyorsanız ilişkinizi tekrardan gözden geçirmelisiniz demektir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TOKSİK İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞUNUZU BELİRTEN 9 MADDE
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